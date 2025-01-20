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В России расширили перечень жизненно важных лекарств

В России расширили перечень жизненно важных лекарств - РИА Новости Крым, 20.01.2025

В России расширили перечень жизненно важных лекарств

Правительство расширило перечень жизненно важных препаратов и перечень лекарств для лечения высокозатратных нозологий, добавив в него 18 наименований. Об этом... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T10:39

2025-01-20T10:39

2025-01-20T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Правительство расширило перечень жизненно важных препаратов и перечень лекарств для лечения высокозатратных нозологий, добавив в него 18 наименований. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.В обновленный перечень добавлены 18 препаратов, которые применяются при лечении лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, системной красной волчанки, анемии при хронической болезни почек, тахикардии, нарушений липидного обмена, пневмонии, перитонита, хронической обструктивной болезни легких, тяжелой формы бронхиальной астмы.Также в список вошли препараты для профилактики тромботических осложнений, при проведении антиретровирусной терапии. В их числе – занубрутиниб, полатузумаб ведотин, нурулимаб+пролголимаб, инотузумаб озогамицин, алпелисиб, анифролумаб и другие.Для четырех препаратов добавлены дополнительные лекарственные формы. Это касается инсулина лизпро, даратумумаба, диклофенака и пирибедила.Кроме того, в перечень лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями включено противоопухолевое средство изатуксимаб, применяемое при лечении множественной миеломы.Мишустин подчеркнул, что изготовление уже половины этих лекарств осуществляется в России.Препараты для лечения высокозатратных нозологий централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокотехнологичная медицинская помощь в Крыму стала более доступнойВ России продлили особый порядок продажи иностранных лекарствВ России зарегистрирован новый препарат для лечения рака

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, правительство россии, здоровье, здравоохранение в россии, михаил мишустин, лекарства