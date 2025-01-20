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В машине Гоши Куценко нашли труп женщины

В машине Гоши Куценко нашли труп женщины - РИА Новости Крым, 20.01.2025

В машине Гоши Куценко нашли труп женщины

Тело убитой женщины нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Гоши Куценко в Москве, подозреваемый в убийстве задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T14:16

2025-01-20T14:16

2025-01-20T14:16

гоша куценко

убийство

новости

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Тело убитой женщины нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Гоши Куценко в Москве, подозреваемый в убийстве задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, тело изрезанной женщины обнаружили 19 января на Кутузовском проспекте возле дома 1/7 в машине "ЗАЗ", которая принадлежит актеру.По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте в состоянии опьянения поссорился со знакомой и несколько раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина перетащил тело в припаркованный автомобиль.Предварительно установлено, что предполагаемый убийца ранее был судим за убийство, изнасилование и кражу.По данным прокуратуры Москвы, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование находится на контроле в прокуратуре."В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гоша куценко, убийство, новости, москва