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В машине Гоши Куценко нашли труп женщины - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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В машине Гоши Куценко нашли труп женщины
В машине Гоши Куценко нашли труп женщины - РИА Новости Крым, 20.01.2025
В машине Гоши Куценко нашли труп женщины
Тело убитой женщины нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Гоши Куценко в Москве, подозреваемый в убийстве задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T14:16
2025-01-20T14:16
гоша куценко
убийство
новости
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Тело убитой женщины нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Гоши Куценко в Москве, подозреваемый в убийстве задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, тело изрезанной женщины обнаружили 19 января на Кутузовском проспекте возле дома 1/7 в машине "ЗАЗ", которая принадлежит актеру.По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте в состоянии опьянения поссорился со знакомой и несколько раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина перетащил тело в припаркованный автомобиль.Предварительно установлено, что предполагаемый убийца ранее был судим за убийство, изнасилование и кражу.По данным прокуратуры Москвы, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование находится на контроле в прокуратуре."В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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гоша куценко, убийство, новости, москва
В машине Гоши Куценко нашли труп женщины

В машине актера Гоши Куценко нашли убитую женщину – подозреваемый задержан

14:16 20.01.2025
 
© Прокуратура МосквыВ машине Гоши Куценко нашли труп женщины
В машине Гоши Куценко нашли труп женщины
© Прокуратура Москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Тело убитой женщины нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Гоши Куценко в Москве, подозреваемый в убийстве задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, тело изрезанной женщины обнаружили 19 января на Кутузовском проспекте возле дома 1/7 в машине "ЗАЗ", которая принадлежит актеру.
"Предполагаемый преступник уже задержан. Предварительно, и погибшая, и фигурант вели маргинальный образ жизни", — сказал источник.
По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте в состоянии опьянения поссорился со знакомой и несколько раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина перетащил тело в припаркованный автомобиль.
Предварительно установлено, что предполагаемый убийца ранее был судим за убийство, изнасилование и кражу.
По данным прокуратуры Москвы, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование находится на контроле в прокуратуре.
"В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
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Гоша КуценкоУбийствоНовостиМосква
 
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