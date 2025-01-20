https://crimea.ria.ru/20250120/v-krymu-nazvali-natsionalnuyu-ideyu-rossii-1143423928.html

В Крыму назвали национальную идею России

В Крыму назвали национальную идею России - РИА Новости Крым, 20.01.2025

В Крыму назвали национальную идею России

Национальной идеей России является сохранение и развитие русской цивилизации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый зампредседателя... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T07:55

2025-01-20T07:55

2025-01-20T07:55

радио "спутник в крыму"

сергей цеков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Национальной идеей России является сохранение и развитие русской цивилизации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый зампредседателя Государственного совета республики Сергей Цеков.Он отметил, что непонимание этого привело к разрушению страны в начале 20 века и в конце столетия, когда распался Советский Союз, сформированный по-ленински – из республик, имеющих право на самоопределение.По какому сценарию такие процессы происходят, можно видеть на примере Украины, которую Россия при формировании СССР создала как республику, заметил политик.При этом УССР наделили не только огромными правами, в том числе на самоопределение, но и огромными новыми территориями, некогда имперскими, но не только исконно русскими, добавил Цеков. Теперь все это определенным образом скажется по окончании СВО, считает он.По его словам, нынешние события в очередной раз за многовековую историю России-Руси доказывают, что у Украины есть шанс существовать как развитое государство только в одном случае."При абсолютно дружеских, нормальных отношениях с Россией", – заключил политик.Ранее Цеков заявлял, что ярким историческим примером того, как грамотно действовали политики минувших веков на благо русского государства, была Переяславская рада.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Западной Украины скоро станет Польшей – эксперт Раздел Украины на "автономные зоны": что значат заявления в лагере Трампа По корейскому сценарию: насколько вероятен раздел Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цеков, новости, крым, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, мнения, россия