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В Казани закрыли аэропорт на фоне угрозы атаки БПЛА
В Казани закрыли аэропорт на фоне угрозы атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 20.01.2025
В Казани закрыли аэропорт на фоне угрозы атаки БПЛА
Аэропорт Казани временно закрыли в целях безопасности, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T06:08
2025-01-20T06:08
2025-01-20T06:50
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Аэропорт Казани временно закрыли в целях безопасности, сообщили в Росавиации.Экипажи воздушных судов и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.В свою очередь в администрации города сообщили об опасности атаки беспилотников."МЧС предупредил горожан об опасности атаки БПЛА. Жителей просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам", - говорится в Telegram-канале мэрии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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татарстан, казань, росавиация, новости, беспилотник (бпла, дрон), безопасность
В Казани закрыли аэропорт на фоне угрозы атаки БПЛА
В Казани закрыли аэропорт в целях безопасности
06:08 20.01.2025 (обновлено: 06:50 20.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Аэропорт Казани временно закрыли в целях безопасности, сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении утром в понедельник.
Экипажи воздушных судов и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.
В свою очередь в администрации города сообщили об опасности атаки беспилотников.
"МЧС предупредил горожан об опасности атаки БПЛА. Жителей просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам", - говорится в Telegram-канале мэрии.
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