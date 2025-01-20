https://crimea.ria.ru/20250120/v-kazani-zakryli-aeroport-na-fone-ataki-bpla-1143488159.html

В Казани закрыли аэропорт на фоне угрозы атаки БПЛА

В Казани закрыли аэропорт на фоне угрозы атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 20.01.2025

В Казани закрыли аэропорт на фоне угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Казани временно закрыли в целях безопасности, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T06:08

2025-01-20T06:08

2025-01-20T06:50

татарстан

казань

росавиация

новости

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Аэропорт Казани временно закрыли в целях безопасности, сообщили в Росавиации.Экипажи воздушных судов и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.В свою очередь в администрации города сообщили об опасности атаки беспилотников."МЧС предупредил горожан об опасности атаки БПЛА. Жителей просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам", - говорится в Telegram-канале мэрии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

татарстан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татарстан, казань, росавиация, новости, беспилотник (бпла, дрон), безопасность