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Утилизация боеприпасов: где в Крыму громко в понедельник

Утилизация боеприпасов: где в Крыму громко в понедельник - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Утилизация боеприпасов: где в Крыму громко в понедельник

В селе Войковском Ленинского района Крыма в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T11:25

2025-01-20T11:25

2025-01-20T11:25

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В селе Войковском Ленинского района Крыма в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.Уточняется, что работы проведут во второй половине дня. Жителей населенного пункта просят сохранять спокойствие и воздержаться от посещения указанной территории.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВзрывы в Белогорском районе Крыма – что происходитВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещения

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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