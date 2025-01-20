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Утилизация боеприпасов: где в Крыму громко в понедельник - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Утилизация боеприпасов: где в Крыму громко в понедельник
Утилизация боеприпасов: где в Крыму громко в понедельник - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Утилизация боеприпасов: где в Крыму громко в понедельник
В селе Войковском Ленинского района Крыма в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T11:25
2025-01-20T11:25
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В селе Войковском Ленинского района Крыма в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.Уточняется, что работы проведут во второй половине дня. Жителей населенного пункта просят сохранять спокойствие и воздержаться от посещения указанной территории.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВзрывы в Белогорском районе Крыма – что происходитВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещения
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РИА Новости Крым
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Утилизация боеприпасов: где в Крыму громко в понедельник

На востоке Крыма в понедельник будут утилизировать боеприпасы

11:25 20.01.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымУ мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
У мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В селе Войковском Ленинского района Крыма в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
"На территории Войковского сельского поселения, в четырех километрах севернее от села Бондаренково, запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.
Уточняется, что работы проведут во второй половине дня. Жителей населенного пункта просят сохранять спокойствие и воздержаться от посещения указанной территории.
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
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