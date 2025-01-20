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Тяжелораненных при обстреле школы в Бехтерах доставят в Крым – Сальдо - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Тяжелораненных при обстреле школы в Бехтерах доставят в Крым – Сальдо
Тяжелораненных при обстреле школы в Бехтерах доставят в Крым – Сальдо - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Тяжелораненных при обстреле школы в Бехтерах доставят в Крым – Сальдо
Медики Херсонской области готовят к транспортировке в медицинские учреждения Крыма тяжелораненых жителей села Бехтеры, которое подверглось обстрелу со стороны... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T15:10
2025-01-20T15:15
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Медики Херсонской области готовят к транспортировке в медицинские учреждения Крыма тяжелораненых жителей села Бехтеры, которое подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо добавил, что что после ракетного обстрела Бехтеры усеяны неразорвавшимися кассетами. Саперы проводят разминирование территории.Утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. В результате погибли два человека, 25 жителей получили ранения.СК России возбудил уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц" и "умышленное повреждение имущества".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыУдар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, новости, крым, новости крыма, голая пристань
Тяжелораненных при обстреле школы в Бехтерах доставят в Крым – Сальдо

Тяжелораненых жителей села Бехтеры готовят к отправке в медучреждения Крыма - Сальдо

15:10 20.01.2025 (обновлено: 15:15 20.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Медики Херсонской области готовят к транспортировке в медицинские учреждения Крыма тяжелораненых жителей села Бехтеры, которое подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Среди раненых три человека находятся в очень тяжелом состоянии, в том числе девочка 2008 года рождения. Тяжелораненых готовят к отправке в медучреждения Крыма", - написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо добавил, что что после ракетного обстрела Бехтеры усеяны неразорвавшимися кассетами. Саперы проводят разминирование территории.
Утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. В результате погибли два человека, 25 жителей получили ранения.
СК России возбудил уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц" и "умышленное повреждение имущества".
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