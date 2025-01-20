https://crimea.ria.ru/20250120/tyazheloranenykh-pri-obstrele-shkoly-v-bekhterakh-dostavyat-v-krym--saldo-1143500314.html

Тяжелораненных при обстреле школы в Бехтерах доставят в Крым – Сальдо

Тяжелораненных при обстреле школы в Бехтерах доставят в Крым – Сальдо - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Тяжелораненных при обстреле школы в Бехтерах доставят в Крым – Сальдо

Медики Херсонской области готовят к транспортировке в медицинские учреждения Крыма тяжелораненых жителей села Бехтеры, которое подверглось обстрелу со стороны... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T15:10

2025-01-20T15:10

2025-01-20T15:15

владимир сальдо

херсонская область

новости

крым

новости крыма

голая пристань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Медики Херсонской области готовят к транспортировке в медицинские учреждения Крыма тяжелораненых жителей села Бехтеры, которое подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо добавил, что что после ракетного обстрела Бехтеры усеяны неразорвавшимися кассетами. Саперы проводят разминирование территории.Утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. В результате погибли два человека, 25 жителей получили ранения.СК России возбудил уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц" и "умышленное повреждение имущества".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыУдар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое

херсонская область

крым

голая пристань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новости, крым, новости крыма, голая пристань