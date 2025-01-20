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Смогли изменить ход истории: крымчан поздравили с Днем республики - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Смогли изменить ход истории: крымчан поздравили с Днем республики
Смогли изменить ход истории: крымчан поздравили с Днем республики - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Смогли изменить ход истории: крымчан поздравили с Днем республики
Крымчане всегда выступали за единство Русского мира и противились узколобому хуторскому национализму и культу предательства, возведенного в ранг государственной РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T08:47
2025-01-20T08:47
сергей аксенов
крым
новости крыма
россия
история
референдум
праздники и памятные даты
день республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Крымчане всегда выступали за единство Русского мира и противились узколобому хуторскому национализму и культу предательства, возведенного в ранг государственной политики. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя жителей полуострова с Днем Республики.По мнению политики, это свидетельствует о "неизменности цивилизационного выбора народов Крыма, которые всегда выступали за единство Русского мира и против узколобого хуторского национализма", крымчане всегда были против культа предательства, возведенного в ранг государственной политики.Поздравляя крымчан с праздником, Аксенов отметил, что в истории исключены случайности, "все в ней взаимосвязано". Так, в 1921 году Крым впервые стал автономным, семьдесят лет спустя крымчане проголосовали за восстановление этого статуса в составе обновленного СССР, напомнил он, отметив, что именно это сыграло важную роль в сохранении мира и согласия в многонациональном регионе."Крымчане ответили разрушителям страны и разжигателям ненависти мирным и организованным сопротивлением. Впоследствии статус автономии, даже урезанной Киевом, помогал нам противостоять насильственной украинизации, бороться с попытками пересмотра истории, укреплять наши связи с Россией", - напомнил Аксенов.Более того, автономный статус "позволил подготовить почву для Крымской весны и воссоединения с Россией с правовой безупречностью".20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Референдум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 году"Дарит надежду": крымчан поздравили с годовщиной Переяславской радыВ Крыму призвали закрепить идеологию в Конституции РФ
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сергей аксенов, крым, новости крыма, россия, история, референдум, праздники и памятные даты, день республики крым
Смогли изменить ход истории: крымчан поздравили с Днем республики

Аксенов поздравил жителей Крыма с Днем республики

08:47 20.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГосударственная символика республики Крым
Государственная символика республики Крым - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Крымчане всегда выступали за единство Русского мира и противились узколобому хуторскому национализму и культу предательства, возведенного в ранг государственной политики. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя жителей полуострова с Днем Республики.
"Сегодня День Республики Крым. Историческая, без всякого преувеличения, дата. Прежде всего, потому что референдум о государственном и правовом статусе Крыма, состоявшийся 20 января 1991 года, стал первым шагом на пути к референдуму 16 марта 2014 года, на пути домой", - написал Аксенов в своем Telegram-канале в понедельник.
По мнению политики, это свидетельствует о "неизменности цивилизационного выбора народов Крыма, которые всегда выступали за единство Русского мира и против узколобого хуторского национализма", крымчане всегда были против культа предательства, возведенного в ранг государственной политики.
Поздравляя крымчан с праздником, Аксенов отметил, что в истории исключены случайности, "все в ней взаимосвязано". Так, в 1921 году Крым впервые стал автономным, семьдесят лет спустя крымчане проголосовали за восстановление этого статуса в составе обновленного СССР, напомнил он, отметив, что именно это сыграло важную роль в сохранении мира и согласия в многонациональном регионе.
"Крымчане ответили разрушителям страны и разжигателям ненависти мирным и организованным сопротивлением. Впоследствии статус автономии, даже урезанной Киевом, помогал нам противостоять насильственной украинизации, бороться с попытками пересмотра истории, укреплять наши связи с Россией", - напомнил Аксенов.
Более того, автономный статус "позволил подготовить почву для Крымской весны и воссоединения с Россией с правовой безупречностью".
"Объединившись на основе общих целей и ценностей, крымчане смогли изменить ход истории, заложить основы нового будущего. И это один из главных смыслов сегодняшней даты", - резюмировал Аксенов.
20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.
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