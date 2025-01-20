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Смогли изменить ход истории: крымчан поздравили с Днем республики

Смогли изменить ход истории: крымчан поздравили с Днем республики - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Смогли изменить ход истории: крымчан поздравили с Днем республики

Крымчане всегда выступали за единство Русского мира и противились узколобому хуторскому национализму и культу предательства, возведенного в ранг государственной РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T08:47

2025-01-20T08:47

2025-01-20T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Крымчане всегда выступали за единство Русского мира и противились узколобому хуторскому национализму и культу предательства, возведенного в ранг государственной политики. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя жителей полуострова с Днем Республики.По мнению политики, это свидетельствует о "неизменности цивилизационного выбора народов Крыма, которые всегда выступали за единство Русского мира и против узколобого хуторского национализма", крымчане всегда были против культа предательства, возведенного в ранг государственной политики.Поздравляя крымчан с праздником, Аксенов отметил, что в истории исключены случайности, "все в ней взаимосвязано". Так, в 1921 году Крым впервые стал автономным, семьдесят лет спустя крымчане проголосовали за восстановление этого статуса в составе обновленного СССР, напомнил он, отметив, что именно это сыграло важную роль в сохранении мира и согласия в многонациональном регионе."Крымчане ответили разрушителям страны и разжигателям ненависти мирным и организованным сопротивлением. Впоследствии статус автономии, даже урезанной Киевом, помогал нам противостоять насильственной украинизации, бороться с попытками пересмотра истории, укреплять наши связи с Россией", - напомнил Аксенов.Более того, автономный статус "позволил подготовить почву для Крымской весны и воссоединения с Россией с правовой безупречностью".20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Референдум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 году"Дарит надежду": крымчан поздравили с годовщиной Переяславской радыВ Крыму призвали закрепить идеологию в Конституции РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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