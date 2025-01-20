https://crimea.ria.ru/20250120/shest-planet-vzoydut-nad-krymom-kogda-smotret-bolshoy-nebesnyy-parad-1143500536.html

Шесть планет взойдут над Крымом: когда смотреть большой небесный парад

Шесть планет взойдут над Крымом: когда смотреть большой небесный парад - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Шесть планет взойдут над Крымом: когда смотреть большой небесный парад

В ночь на 21 января земляне, и в том числе жители Крыма, смогут увидеть редкое астрономическое явление - большой космический парад, когда сразу шесть планет... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T15:25

2025-01-20T15:25

2025-01-20T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ночь на 21 января земляне, и в том числе жители Крыма, смогут увидеть редкое астрономическое явление - большой космический парад, когда сразу шесть планет Солнечной системы выстроятся в один ряд. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко.По его словам, планеты появятся в юго-западной части неба сразу после захода Солнца. Венера и Сатурн будут видны на небосводе чуть ниже, остальные планеты расположатся достаточно высоко, все их можно будет наблюдать невооруженным глазом, а в бинокль - даже заметить определенные подробности.Уже через месяц - 28 февраля - земляне смогут наблюдать еще более редкое явление, которое случается раз в несколько лет: в эту ночь в небе выстроятся сразу семь планет - к перечисленным шести добавится еще и Меркурий.В прошлый раз сразу шесть планет выстраивались в небе в ночь на 3 июня 2024 года. Тогда любители звездного неба могли одновременно наблюдать Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский астроном открыл межзвездную кометуОткрытая в 2024 году комета ATLAS безвозвратно погиблаСгорание "звезд": как выглядел метеорный поток Персеиды

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астрономия, космос, крым, новости, кирилл лазаренко