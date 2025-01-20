Шесть планет взойдут над Крымом: когда смотреть большой небесный парад
Крымчане смогут увидеть большой парад планет в ночь на 21 января - ученый Лазаренко
15:25 20.01.2025 (обновлено: 15:26 20.01.2025)
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗеркальный телескоп им. академика Г.А. Шайна в "Крымской астрофизической обсерватории РАН" в поселке Научный
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ночь на 21 января земляне, и в том числе жители Крыма, смогут увидеть редкое астрономическое явление - большой космический парад, когда сразу шесть планет Солнечной системы выстроятся в один ряд. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко.
"Первый в этом году большой парад - когда планеты выстраиваются по одну сторону от Солнца и видны с Земли невооруженным глазом - состоится уже в ночь на 21 января. Вечером в небе в одну линию встанут Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн", - сообщил ученый.
По его словам, планеты появятся в юго-западной части неба сразу после захода Солнца. Венера и Сатурн будут видны на небосводе чуть ниже, остальные планеты расположатся достаточно высоко, все их можно будет наблюдать невооруженным глазом, а в бинокль - даже заметить определенные подробности.
"Например, если взять Юпитер, в бинокль будут видны подозрения на неоднородность планеты и полосы, четыре галилеевых спутника - Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. У Сатурна можно будет увидеть кольца", - пояснил астроном.
Уже через месяц - 28 февраля - земляне смогут наблюдать еще более редкое явление, которое случается раз в несколько лет: в эту ночь в небе выстроятся сразу семь планет - к перечисленным шести добавится еще и Меркурий.
"Высокие здания или природные препятствия, такие как горы, могут ограничить обзор. Для лучшего результата выберите открытое место с минимальным световым загрязнением", - советует Лазаренко.
В прошлый раз сразу шесть планет выстраивались в небе в ночь на 3 июня 2024 года. Тогда любители звездного неба могли одновременно наблюдать Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
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