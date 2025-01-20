https://crimea.ria.ru/20250120/putin-provodit-soveschanie-s-chlenami-soveta-bezopasnosti-rf-1143503106.html

Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ

Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T16:53

2025-01-20T16:53

2025-01-20T16:54

владимир путин (политик)

россия

совет безопасности россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ.Он предложил членам Совета безопасности РФ обсудить развитие ситуации в "чувствительных для РФ регионах".В предыдущий раз глава государства проводил совещание с постоянными членами Совбеза 10 января. Тогда обсуждались меры по обеспечению безопасности в период подготовки и празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, совет безопасности россии , новости