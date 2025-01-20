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Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ
Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T16:53
2025-01-20T16:53
2025-01-20T16:54
владимир путин (политик)
россия
совет безопасности россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ.Он предложил членам Совета безопасности РФ обсудить развитие ситуации в "чувствительных для РФ регионах".В предыдущий раз глава государства проводил совещание с постоянными членами Совбеза 10 января. Тогда обсуждались меры по обеспечению безопасности в период подготовки и празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, совет безопасности россии , новости
Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ
Путин проводит совещание с членами Совета безопасности России
16:53 20.01.2025 (обновлено: 16:54 20.01.2025)