https://crimea.ria.ru/20250120/osvobozhdenie-kurskoy-oblasti---vsu-v-provalnykh-atakakh-teryaet-boevikov-1143500953.html

Освобождение Курской области - ВСУ в провальных атаках теряет боевиков

Освобождение Курской области - ВСУ в провальных атаках теряет боевиков - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Освобождение Курской области - ВСУ в провальных атаках теряет боевиков

Киевский режим за последние сутки потерял еще 460 боевиков на курском направлении. Об этом сообщается в понедельник в сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T15:41

2025-01-20T15:41

2025-01-20T15:41

курская область

обстрелы курской области

новости

министерство обороны рф

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Киевский режим за последние сутки потерял еще 460 боевиков на курском направлении. Об этом сообщается в понедельник в сводке Минобороны России.Подразделения группировки "Север" в ходе наступления отразили четыре атаки и поразили формирования врага в разных районах. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 53330 военнослужащих, 308 танков, 236 боевых машин пехоты, 175 бронетранспортеров, 1581 боевую бронированную машину, 1565 автомобилей, 378 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другие вооружения и технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: украинские войска потеряли 1400 боевиков за суткиЗа сутки боев в Курской области ВСУ потеряли более 200 боевиковУдарами по Украине поражены аэродромы и живая сила ВСУ в 143 районах

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, новости, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)