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Новости СВО: украинские войска потеряли 1400 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Новости СВО: украинские войска потеряли 1400 боевиков за сутки
Новости СВО: украинские войска потеряли 1400 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Новости СВО: украинские войска потеряли 1400 боевиков за сутки
Потери украинских войск в зоне спецоперации за прошедшие сутки составили около 1400 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщается в сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T13:29
2025-01-20T13:29
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Потери украинских войск в зоне спецоперации за прошедшие сутки составили около 1400 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки войск "Запад" в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики. Подразделения противника разбиты в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполь и Северск ДНР.Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и полевой склад боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Федоровка, Подольское, Николаевка и Майское ДНР. Потери противника составили более 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль. Также уничтожены четыре склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Новоелизаветовка, Нововасилевка, Лысовка и Славянка ДНР.Противник потерял до 545 военнослужащих, два бронетранспортера М113, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и разбили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Богатырь Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и две самоходные артиллерийские установки Caesar.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Дарьевка Херсонской области и Каменское Запорожской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиабомбу Hammer, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 86 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в КиевеРоссийские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНРСлавянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских сил
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Новости СВО: украинские войска потеряли 1400 боевиков за сутки

Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили около 1400 человек – Минобороны

13:29 20.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Потери украинских войск в зоне спецоперации за прошедшие сутки составили около 1400 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщается в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки войск "Запад" в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики. Подразделения противника разбиты в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполь и Северск ДНР.
Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и полевой склад боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Федоровка, Подольское, Николаевка и Майское ДНР. Потери противника составили более 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль. Также уничтожены четыре склада боеприпасов.
Сводка Минобороны РФ на 20.01.25Сводка Минобороны РФ на 20.01.25
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Новоелизаветовка, Нововасилевка, Лысовка и Славянка ДНР.
Противник потерял до 545 военнослужащих, два бронетранспортера М113, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и разбили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Богатырь Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и две самоходные артиллерийские установки Caesar.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Дарьевка Херсонской области и Каменское Запорожской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиабомбу Hammer, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 86 беспилотников.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
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