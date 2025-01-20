https://crimea.ria.ru/20250120/novosti-svo-ukrainskie-voyska-poteryali-1400-boevikov-za-sutki-1143496242.html

Новости СВО: украинские войска потеряли 1400 боевиков за сутки

Новости СВО: украинские войска потеряли 1400 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Новости СВО: украинские войска потеряли 1400 боевиков за сутки

Потери украинских войск в зоне спецоперации за прошедшие сутки составили около 1400 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщается в сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T13:29

2025-01-20T13:29

2025-01-20T13:29

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Потери украинских войск в зоне спецоперации за прошедшие сутки составили около 1400 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки войск "Запад" в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики. Подразделения противника разбиты в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполь и Северск ДНР.Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и полевой склад боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Федоровка, Подольское, Николаевка и Майское ДНР. Потери противника составили более 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль. Также уничтожены четыре склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Новоелизаветовка, Нововасилевка, Лысовка и Славянка ДНР.Противник потерял до 545 военнослужащих, два бронетранспортера М113, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и разбили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Богатырь Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и две самоходные артиллерийские установки Caesar.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Дарьевка Херсонской области и Каменское Запорожской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиабомбу Hammer, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 86 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в КиевеРоссийские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНРСлавянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских сил

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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