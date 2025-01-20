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Названы самые опасные регионы России - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Названы самые опасные регионы России
Названы самые опасные регионы России - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Названы самые опасные регионы России
Крым занял 25 место в списке субъектов с низким уровнем регистрируемой преступности, а Севастополю в этом рейтинге досталась 12 строчка. Самый низкий уровень... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T09:38
2025-01-20T09:38
преступность
россия
крым
севастополь
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Крым занял 25 место в списке субъектов с низким уровнем регистрируемой преступности, а Севастополю в этом рейтинге досталась 12 строчка. Самый низкий уровень преступности в России зафиксирован в Чечне, а самый высокий – в Карелии, пишет РИА Новости.Эксперты агентства составили рейтинг регионов РФ, основываясь на данных МВД РФ и Росстата.В прошлом году в Крыму официально зафиксировано чуть больше 115 преступлений на 10 тысяч жителей.Севастополь занял 12 место в рейтинге, здесь за прошлый год зарегистрировано больше 102 преступлений на 10 тысяч жителей. Их количество снизилось более чем на девять процентов. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в прошлом году на 10 тысяч жителей, составляет 37,6%, рост по сравнению с 2023 годом - 17,5%.В целом по стране в 2024 году были зарегистрированы 617,3 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, или 42 на 10 тысяч жителей.Согласно рейтингу, самый низкий уровень преступности в России зафиксирован в Чечне, где в прошлом году правоохранители зарегистрировали всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Тогда как общероссийский уровень преступности - 131 преступление на 10 тысяч человек.Вторую и третью строчку рейтинга, как и в 2023 году, занимают соответственно Республика Ингушетия и Дагестан, эти регионы также можно считать одними из самых безопасных в стране.Самый высокий уровень преступности регистрируется в Карелии, Ненецком автономном округе и Республике Алтай, где в 2024 году было официально отмечено свыше 200 преступлений на 10 тысяч жителей.Как отмечают аналитики, ссылаясь на данные МВД России, в 2024 году были зарегистрированы свыше 1,9 миллиона преступлений, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах стали меньше совершать тяжких и особо тяжких преступлений.По мнению руководителя филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолога и политолога Натальи Киселевой, отмена моратория на смертную казнь не повлияет на уровень преступности в стране, это зависит от множества факторов. Об этом она сказала в эфире радио "Спутник в Крыму", комментируя развернувшуюся в российском обществе дискуссию об отмене моратория на смертную казнь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАК назвал число предотвращенных в России терактов с начала спецоперацииТоп-3 самых "любимых" автомобилей угонщиков в РоссииАналитики назвали самые пьющие регионы России – на каком месте Крым
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преступность, россия, крым, севастополь, общество, новости
Названы самые опасные регионы России

Крым и Севастополь вошли в топ-25 российских регионов с низким уровнем преступности

09:38 20.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Крым занял 25 место в списке субъектов с низким уровнем регистрируемой преступности, а Севастополю в этом рейтинге досталась 12 строчка. Самый низкий уровень преступности в России зафиксирован в Чечне, а самый высокий – в Карелии, пишет РИА Новости.
Эксперты агентства составили рейтинг регионов РФ, основываясь на данных МВД РФ и Росстата.
В прошлом году в Крыму официально зафиксировано чуть больше 115 преступлений на 10 тысяч жителей.

Изменение количества преступлений, зарегистрированных в республике в прошлом году, по сравнению с 2023-м, составило 4,2 процента. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зафиксированных в 2024 году на 10 тысяч жителей, составило 33,7%. Их число, по сравнению с 2023 годом, стало больше на 6,6%.

Севастополь занял 12 место в рейтинге, здесь за прошлый год зарегистрировано больше 102 преступлений на 10 тысяч жителей. Их количество снизилось более чем на девять процентов. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в прошлом году на 10 тысяч жителей, составляет 37,6%, рост по сравнению с 2023 годом - 17,5%.
В целом по стране в 2024 году были зарегистрированы 617,3 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, или 42 на 10 тысяч жителей.
Согласно рейтингу, самый низкий уровень преступности в России зафиксирован в Чечне, где в прошлом году правоохранители зарегистрировали всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Тогда как общероссийский уровень преступности - 131 преступление на 10 тысяч человек.
Вторую и третью строчку рейтинга, как и в 2023 году, занимают соответственно Республика Ингушетия и Дагестан, эти регионы также можно считать одними из самых безопасных в стране.
Самый высокий уровень преступности регистрируется в Карелии, Ненецком автономном округе и Республике Алтай, где в 2024 году было официально отмечено свыше 200 преступлений на 10 тысяч жителей.
Как отмечают аналитики, ссылаясь на данные МВД России, в 2024 году были зарегистрированы свыше 1,9 миллиона преступлений, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах стали меньше совершать тяжких и особо тяжких преступлений.
По мнению руководителя филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолога и политолога Натальи Киселевой, отмена моратория на смертную казнь не повлияет на уровень преступности в стране, это зависит от множества факторов. Об этом она сказала в эфире радио "Спутник в Крыму", комментируя развернувшуюся в российском обществе дискуссию об отмене моратория на смертную казнь.
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