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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе возобновили работу катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T09:12
2025-01-20T09:12
2025-01-20T09:13
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили работу катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд перекрыли в 8.30 понедельника, при этом причины остановки не назывались.В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно. Отправляются автобусы с пл. Нахимова и пл. Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе катера и паром возобновили работу
09:12 20.01.2025 (обновлено: 09:13 20.01.2025)