https://crimea.ria.ru/20250120/mazut-v-krymu-i-na-kubani---operativnaya-obstanovka-na-utro-ponedelnika-1143491488.html

Мазут в Крыму и на Кубани - оперативная обстановка на утро понедельника

Мазут в Крыму и на Кубани - оперативная обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Мазут в Крыму и на Кубани - оперативная обстановка на утро понедельника

В Крыму обследуют свыше 525 километров берега, очищено от следов нефтепродуктов более 181 километра береговой линии. Об этом в понедельник сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T10:24

2025-01-20T10:24

2025-01-20T10:24

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

черное море

крым

новости крыма

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0b/1143251346_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29065a394e8fa99031ea876034814821.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Крыму обследуют свыше 525 километров берега, очищено от следов нефтепродуктов более 181 километра береговой линии. Об этом в понедельник сообщает МЧС России.На береговой линии Крыма, Севастополя и Краснодарского края работают 415 межведомственных мониторинговых групп. От следов мазута очищено более 285 километров берега, собрано более 169 тыс. тонн загрязненного грунта, говорится в Telegram-канале ведомства.По информации МЧС России, в Керченском проливе спасатели обследовали свыше 2 250 квадратных километров. К этому моменту обработано более 43 тысяч квадратных метров с использованием 4 479 килограммов сорбента.На Кубани обследуют 220 километров берега, зафиксированы небольшие выбросы нефтепродуктов на берег от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района, обозначили в МЧС.Также продолжается сбор нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", откуда уже вывезено более 2 500 тонн мазута.Накануне сообщалось, что с пляжей Крыма и Краснодарского края убрано более 7,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта за неделю.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовойВодолазы загерметизировали разлом кормовой части танкера "Волгонефть-239"С танкера "Волгонефть-239" откачивают мазут в битумовозы

https://crimea.ria.ru/20250117/vvedut-li-zapret-na-vylov-ryby-v-chernom-i-azovskom-moryakh-iz-za-chs-1143434212.html

черное море

крым

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, крым, новости крыма, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)