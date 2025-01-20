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Мазут в Крыму и на Кубани - оперативная обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Мазут в Крыму и на Кубани - оперативная обстановка на утро понедельника
Мазут в Крыму и на Кубани - оперативная обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Мазут в Крыму и на Кубани - оперативная обстановка на утро понедельника
В Крыму обследуют свыше 525 километров берега, очищено от следов нефтепродуктов более 181 километра береговой линии. Об этом в понедельник сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T10:24
2025-01-20T10:24
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
черное море
крым
новости крыма
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Крыму обследуют свыше 525 километров берега, очищено от следов нефтепродуктов более 181 километра береговой линии. Об этом в понедельник сообщает МЧС России.На береговой линии Крыма, Севастополя и Краснодарского края работают 415 межведомственных мониторинговых групп. От следов мазута очищено более 285 километров берега, собрано более 169 тыс. тонн загрязненного грунта, говорится в Telegram-канале ведомства.По информации МЧС России, в Керченском проливе спасатели обследовали свыше 2 250 квадратных километров. К этому моменту обработано более 43 тысяч квадратных метров с использованием 4 479 килограммов сорбента.На Кубани обследуют 220 километров берега, зафиксированы небольшие выбросы нефтепродуктов на берег от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района, обозначили в МЧС.Также продолжается сбор нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", откуда уже вывезено более 2 500 тонн мазута.Накануне сообщалось, что с пляжей Крыма и Краснодарского края убрано более 7,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта за неделю.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовойВодолазы загерметизировали разлом кормовой части танкера "Волгонефть-239"С танкера "Волгонефть-239" откачивают мазут в битумовозы
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, крым, новости крыма, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Мазут в Крыму и на Кубани - оперативная обстановка на утро понедельника

С пляжей Крымского полуострова и Кубани убрали более 169 тысяч тонн загрязненного песка

10:24 20.01.2025
 
© РИА Новости КрымВ Керчи на набережной обнаружен мазут
В Керчи на набережной обнаружен мазут - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Крыму обследуют свыше 525 километров берега, очищено от следов нефтепродуктов более 181 километра береговой линии. Об этом в понедельник сообщает МЧС России.
"В Крыму обследуют свыше 525 километров берега от Керчи до села Портовое. Очищено более 181 километра береговой линии, собрано более 482 тонн загрязненного грунта. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 212 тонн загрязненного песка и грунта", - уточнили в пресс-службе ведомства.
На береговой линии Крыма, Севастополя и Краснодарского края работают 415 межведомственных мониторинговых групп. От следов мазута очищено более 285 километров берега, собрано более 169 тыс. тонн загрязненного грунта, говорится в Telegram-канале ведомства.
По информации МЧС России, в Керченском проливе спасатели обследовали свыше 2 250 квадратных километров. К этому моменту обработано более 43 тысяч квадратных метров с использованием 4 479 килограммов сорбента.
На Кубани обследуют 220 километров берега, зафиксированы небольшие выбросы нефтепродуктов на берег от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района, обозначили в МЧС.
Также продолжается сбор нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", откуда уже вывезено более 2 500 тонн мазута.
Накануне сообщалось, что с пляжей Крыма и Краснодарского края убрано более 7,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта за неделю.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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