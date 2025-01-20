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Куценко прокомментировал новость о мертвой женщине в своем авто - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Куценко прокомментировал новость о мертвой женщине в своем авто
Куценко прокомментировал новость о мертвой женщине в своем авто - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Куценко прокомментировал новость о мертвой женщине в своем авто
Актер Юрий (Гоша) Куценко узнал о том, что в его машине было обнаружено тело женщины, из новостей, находясь в экспедиции, на съемках в Москве. Он выразил... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T16:24
2025-01-20T16:24
гоша куценко
происшествия
убийство
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Актер Юрий (Гоша) Куценко узнал о том, что в его машине было обнаружено тело женщины, из новостей, находясь в экспедиции, на съемках в Москве. Он выразил соболезнования родственникам погибшей в своем Telegram-канале.Ранее стало известно, что в раритетном автомобиле "ЗАЗ", принадлежащем актеру Юрию (Гоше) Куценко, обнаружили убитую женщину со следами ножевых ранений. Автомобиль был припаркован на Кутузовском проспекте возле дома 1/7.Предполагаемый преступник уже задержан, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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гоша куценко, происшествия, убийство, новости, россия
Куценко прокомментировал новость о мертвой женщине в своем авто

Гоша Куценко прокомментировал новость о найденной в его автомобиле мертвой женщине

16:24 20.01.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГоша Куценко
Гоша Куценко - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Актер Юрий (Гоша) Куценко узнал о том, что в его машине было обнаружено тело женщины, из новостей, находясь в экспедиции, на съемках в Москве. Он выразил соболезнования родственникам погибшей в своем Telegram-канале.
"Узнал эту страшную новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родным погибшей", - говорит актер в опубликованном видео.
Ранее стало известно, что в раритетном автомобиле "ЗАЗ", принадлежащем актеру Юрию (Гоше) Куценко, обнаружили убитую женщину со следами ножевых ранений. Автомобиль был припаркован на Кутузовском проспекте возле дома 1/7.Предполагаемый преступник уже задержан, возбуждено уголовное дело.
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Гоша КуценкоПроисшествияУбийствоНовостиРоссия
 
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