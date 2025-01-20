https://crimea.ria.ru/20250120/kutsenko-prokommentiroval-novost-o-mertvoy-zhenschine-v-svoem-avto-1143502179.html

Куценко прокомментировал новость о мертвой женщине в своем авто

Куценко прокомментировал новость о мертвой женщине в своем авто - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Куценко прокомментировал новость о мертвой женщине в своем авто

Актер Юрий (Гоша) Куценко узнал о том, что в его машине было обнаружено тело женщины, из новостей, находясь в экспедиции, на съемках в Москве. Он выразил... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T16:24

2025-01-20T16:24

2025-01-20T16:24

гоша куценко

происшествия

убийство

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Актер Юрий (Гоша) Куценко узнал о том, что в его машине было обнаружено тело женщины, из новостей, находясь в экспедиции, на съемках в Москве. Он выразил соболезнования родственникам погибшей в своем Telegram-канале.Ранее стало известно, что в раритетном автомобиле "ЗАЗ", принадлежащем актеру Юрию (Гоше) Куценко, обнаружили убитую женщину со следами ножевых ранений. Автомобиль был припаркован на Кутузовском проспекте возле дома 1/7.Предполагаемый преступник уже задержан, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гоша куценко, происшествия, убийство, новости, россия