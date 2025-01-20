https://crimea.ria.ru/20250120/kutsenko-prokommentiroval-novost-o-mertvoy-zhenschine-v-svoem-avto-1143502179.html
Куценко прокомментировал новость о мертвой женщине в своем авто
Куценко прокомментировал новость о мертвой женщине в своем авто - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Куценко прокомментировал новость о мертвой женщине в своем авто
Актер Юрий (Гоша) Куценко узнал о том, что в его машине было обнаружено тело женщины, из новостей, находясь в экспедиции, на съемках в Москве. Он выразил... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T16:24
2025-01-20T16:24
2025-01-20T16:24
гоша куценко
происшествия
убийство
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/14/1143502060_0:227:2835:1822_1920x0_80_0_0_515a158091a5dfbfb0f3e0925f0d0c1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Актер Юрий (Гоша) Куценко узнал о том, что в его машине было обнаружено тело женщины, из новостей, находясь в экспедиции, на съемках в Москве. Он выразил соболезнования родственникам погибшей в своем Telegram-канале.Ранее стало известно, что в раритетном автомобиле "ЗАЗ", принадлежащем актеру Юрию (Гоше) Куценко, обнаружили убитую женщину со следами ножевых ранений. Автомобиль был припаркован на Кутузовском проспекте возле дома 1/7.Предполагаемый преступник уже задержан, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/14/1143502060_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_42ec1359f130cc8c145dbdfa5024f731.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гоша куценко, происшествия, убийство, новости, россия
Куценко прокомментировал новость о мертвой женщине в своем авто
Гоша Куценко прокомментировал новость о найденной в его автомобиле мертвой женщине