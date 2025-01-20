https://crimea.ria.ru/20250120/krymskiy-most-zakryt-1143382936.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Крымский мост закрыт

На Крымском мосту в третий раз за сутки приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T15:52

2025-01-20T15:52

2025-01-20T15:52

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в третий раз за сутки приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Людей, которые в это время оказались на мосту, просят сохранять спокойствие. Сотрудники транспортной безопасности дадут соответствующие указания, которым необходимо следовать.Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать Крымский мост. Перекрывают его в целях безопасности.3 декабря Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. На 21 января назначено первое судебное слушание по этому делу.Движение по Крымскому мосту на данный момент разрешено только легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край