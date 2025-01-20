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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Крымский мост закрыт
На Крымском мосту в третий раз за сутки приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T15:52
2025-01-20T15:52
2025-01-20T15:52
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в третий раз за сутки приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Людей, которые в это время оказались на мосту, просят сохранять спокойствие. Сотрудники транспортной безопасности дадут соответствующие указания, которым необходимо следовать.Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать Крымский мост. Перекрывают его в целях безопасности.3 декабря Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. На 21 января назначено первое судебное слушание по этому делу.Движение по Крымскому мосту на данный момент разрешено только легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в третий раз за сутки приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Людей, которые в это время оказались на мосту, просят сохранять спокойствие. Сотрудники транспортной безопасности дадут соответствующие указания, которым необходимо следовать.
Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать Крымский мост. Перекрывают его в целях безопасности.
3 декабря Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение
в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. На 21 января назначено первое судебное слушание
по этому делу.
Движение по Крымскому мосту на данный момент разрешено только легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.