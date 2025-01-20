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Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Крымский мост открыли
Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Крымский мост открыли
На Крымском мосту снова запущено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T16:46
2025-01-20T16:47
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту снова запущено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Киевский режим продолжает попытки атаковать стратегический объект. В целях безопасности Крымский мост периодически перекрывают.Двигаться по нему сейчас могут только легковые автомобили массой до 3,5 тонн и автобусы с пассажирами, которые обязаны проходить досмотр в целях безопасности.Грузовой транспорт из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении следует через паромную переправу.Третий вариант – через новые регионы по сухопутному маршруту, который безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин открыл новую трассу с выходом к Крымскому мостуПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"От Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4
крымский мост
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыли

На Крымском мосту восстановлено движение автотранспорта

16:46 20.01.2025 (обновлено: 16:47 20.01.2025)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту снова запущено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Киевский режим продолжает попытки атаковать стратегический объект. В целях безопасности Крымский мост периодически перекрывают.
Двигаться по нему сейчас могут только легковые автомобили массой до 3,5 тонн и автобусы с пассажирами, которые обязаны проходить досмотр в целях безопасности.
Грузовой транспорт из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении следует через паромную переправу.
Третий вариант – через новые регионы по сухопутному маршруту, который безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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