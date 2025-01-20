https://crimea.ria.ru/20250120/krymskiy-most-otkryli-1143383775.html

Крымский мост открыли

Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Крымский мост открыли

На Крымском мосту снова запущено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T16:46

2025-01-20T16:46

2025-01-20T16:47

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту снова запущено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Киевский режим продолжает попытки атаковать стратегический объект. В целях безопасности Крымский мост периодически перекрывают.Двигаться по нему сейчас могут только легковые автомобили массой до 3,5 тонн и автобусы с пассажирами, которые обязаны проходить досмотр в целях безопасности.Грузовой транспорт из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении следует через паромную переправу.Третий вариант – через новые регионы по сухопутному маршруту, который безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин открыл новую трассу с выходом к Крымскому мостуПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"От Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край