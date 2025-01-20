https://crimea.ria.ru/20250120/konflikt-na-ukraine-i-tretya-mirovaya-zayavleniya-trampa-pered-inauguratsiey-1143488309.html

Конфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурацией

Конфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурацией - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Конфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурацией

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны. Об этом... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T06:28

2025-01-20T06:28

2025-01-20T06:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны. Об этом он заявил на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации.Он также заявил о намерении усилить защиту границ страны и сосредоточить усилия на защите интересов США, а не других государств."После многих лет, в течение которых мы укрепляли другие страны, защищали их границы и территории, мы наконец начнем строить нашу страну, защищать наши границы и оберегать наших граждан", - заявил политик.Трамп также пообещал снизить налоги и сделать Америку "снова сильной и богатой"."Мы сделаем Америку снова сильной. Мы сделаем Америку снова богатой. Мы сделаем Америку снова здоровой. И, наконец, мы сделаем Америку снова великой, - сказал Трамп. - Мы будем покупать американские товары и нанимать на работу американцев, мы не позволим себя оккупировать или захватить. Мы будем свободной и гордой нацией, и это начнется завтра в полдень".Ранее Дональд Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в развязывании конфликте на Украине и заявил, что на урегулирование ситуации понадобится полгода.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. 47-м президентом США стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.6 января конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США. Победу Трампа на заседании законодателей объявила демократ Камала Харрис, так как она является главой сената как действующий вице-президент.Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Переговоры по Украине: как будет действовать Трамп – мнениеЛавров оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине"Запуск пробных шаров": зачем у Трампа много говорят о мире на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, политика, украина, в мире, новости