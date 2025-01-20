Из танкера "Волгонефть-239" откачали 70 кубометров мазута
Из танкера "Волгонефть-239" откачали 70 кубометров мазута – Минтранс РФ
© Оперштаб Краснодарский крайПерекачка мазута
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия откачали 70 кубов мазута, к работам привлечены восемь битумовозов. Об этом сообщает Минтранс России
"Из танкера "Волгонефть-239" откачали 70 кубов мазута. Работы по откачке начались вчера в 18:06 и велись всю ночь. Мазут загружается в герметичные битумовозы, оборудованные системой подогрева. Привлечено восемь единиц такой техники", - говорится в сообщении.
От танкера отправили уже пять машин, еще две вывезли груз накануне вечером.
Специалисты Морспасслужбы закончили очистку воды от мазута внутри кольца обваловки, сделанного вокруг танкера. Продолжаются работы по сбору мелких фракций, уточнили в Минтрансе.
19 января специалисты Морспасслужбы начали откачивать мазут из танкера "Волгонефть-239" в битумовозы. В четырех танках судна находится почти 1500 тонн мазута.
Для транспортировки мазута используются битумовозы, вмещающие в себя от 10 до 20 кубометров груза. В среднем на заполнение одной машины потребуется от 1 до 3 часов.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря.
Ранее стало известно, что завершена работа по окольцеванию грунтом кормовой части одного из танкеров - "Волгонефть-239". Водолазами Морспасслужбы обеспечена герметизация места разлома. Новых утечек мазута с танкера не обнаружено.
С пляжей Крыма и Краснодарского края за неделю убрали более 7,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Всего с начала работ на побережье собрали более 168 тысяч тонн грунта.
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