https://crimea.ria.ru/20250120/iz-tankera-volgoneft-239-otkachali-70-kubometrov-mazuta-1143502849.html

Из танкера "Волгонефть-239" откачали 70 кубометров мазута

Из танкера "Волгонефть-239" откачали 70 кубометров мазута - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Из танкера "Волгонефть-239" откачали 70 кубометров мазута

Из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия откачали 70 кубов мазута, к работам привлечены восемь битумовозов. Об этом сообщает Минтранс России РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T16:45

2025-01-20T16:45

2025-01-20T16:45

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

минтранс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия откачали 70 кубов мазута, к работам привлечены восемь битумовозов. Об этом сообщает Минтранс РоссииОт танкера отправили уже пять машин, еще две вывезли груз накануне вечером.Специалисты Морспасслужбы закончили очистку воды от мазута внутри кольца обваловки, сделанного вокруг танкера. Продолжаются работы по сбору мелких фракций, уточнили в Минтрансе.19 января специалисты Морспасслужбы начали откачивать мазут из танкера "Волгонефть-239" в битумовозы. В четырех танках судна находится почти 1500 тонн мазута.Для транспортировки мазута используются битумовозы, вмещающие в себя от 10 до 20 кубометров груза. В среднем на заполнение одной машины потребуется от 1 до 3 часов.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря.Ранее стало известно, что завершена работа по окольцеванию грунтом кормовой части одного из танкеров - "Волгонефть-239". Водолазами Морспасслужбы обеспечена герметизация места разлома. Новых утечек мазута с танкера не обнаружено.С пляжей Крыма и Краснодарского края за неделю убрали более 7,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Всего с начала работ на побережье собрали более 168 тысяч тонн грунта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовойВыброс мазута в Севастополе – собрано 175 тонн загрязненного грунтаЛиквидация ЧС в Алуште: как организована работа волонтеров

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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