https://crimea.ria.ru/20250120/elki-v-krymu-pererabatyvayut-v-mulchu-i-gidrolaty-1143495557.html

Елки в Крыму перерабатывают в мульчу и гидролаты

Елки в Крыму перерабатывают в мульчу и гидролаты - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Елки в Крыму перерабатывают в мульчу и гидролаты

Новогодние елки могут обрести "вторую жизнь" не только в виде дров, но и как удобрение для почвы. На небольшом предприятии в Симферополе деревья перерабатывают... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T14:34

2025-01-20T14:34

2025-01-20T14:34

симферополь

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елка

елковорот

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Новогодние елки могут обрести "вторую жизнь" не только в виде дров, но и как удобрение для почвы. На небольшом предприятии в Симферополе деревья перерабатывают в мульчу, передает корреспондент РИА Новости Крым.Мульча – это, по сути, древесные опилки, но более крупной фракции. По словам руководителя центра развития экологических инициатив "Сеятели" Сергея Бучина, она защищает грунт от холода и лишней влаги.Как происходит переработкаЕли и сосны собрали с точек сбора акции "Елковорот", говорит Бучин."С половины точек мы собрали примерно около двухсот елок, переработаем это за сегодня – получится порядка восьми "кубов" сырья", – сказал он.Процесс переработки елок простой, говорит Сергей. "Мы отделяем деревья до диаметра, который позволяет переработать дробилка, это примерно 10 сантиметров, все остальное срезаем, сучки убираем и напрямую помещаем в дробилку и она сама все делает", – объясняет Бучин.Самое сложное, говорит Сергей, это доставить деревья к месту дробления. Это самый экономически невыгодный этап, поскольку существенные затраты идут на транспорт, пояснил он. Занимаются эти, по его словам, неравнодушные люди.Он отметил, что одной из целей акции является привлечение внимания к вопросу переработки деревьев. Где и как используют переработанные елкиПо словам Бучина, за шесть лет проведения акции елки использовали по-разному – заготавливали дрова для малоимущих, а также перерабатывали на эфиромасличном заводе."Я думаю, что есть еще много вариантов ее использования. Главное – найти экономическую целесообразность процесса", – отметил он.Конкретно эта партия мульчи пойдет на растения, которые будут выращиваться в общественном питомнике для бесплатной раздачи, добавил Сергей.В питомнике стараются выращивать и раздавать наиболее редкие виды растений, говорит Сергей."У нас здесь более двухсот видов, из наиболее редких – секвойя вечнозеленая, реликтовые растения типа гинкго билоба, медвежий орех, лещина древовидная", – перечислил он.Помимо этого, в Симферополе новогодним елкам дают вторую "жизнь", перерабатывая их в гидролаты и эфирные масла.Измельченные хвойные деревья можно использовать также как подстилку в вольерах для животных, сообщал ранее эколог Александр Хабургаев. Кроме того, переработанные елки употребляют в пищу овцы, козы, кролики и другие животные, которых выращивают на фермах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Eлковорот" в Симферополе: куда нести новогоднее деревоТри жизни новогодней елки в Крыму: что ждет деревья после праздниковНародные приметы: когда елке в доме уже не место

https://crimea.ria.ru/20250113/elkovorot-v-simferopole-kuda-i-kogda-otnesti-khvoynuyu-krasavitsu-1143253302.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, елка, елковорот, крым