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Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
В двух ранее закрытых аэропортах России сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T11:16
2025-01-20T11:16
2025-01-20T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В двух ранее закрытых аэропортах России сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.На время закрытия аэропортов на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, летевших в Казань, уточнили в пресс-службе.Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска временно остановили работу в понедельник утром. По информации Росавиации, это было сделано из соображений безопасности.Сообщений о снятии ограничений на полеты в аэропорту Ижевска к этому часу нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника пытались атаковать ТатарстанВСУ атаковали дронами семь регионов РоссииТри украинских беспилотника сбиты над акваторией Черного моря и Крымом
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аэропорт, росавиация, новости, безопасность, казань, нижнекамск
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили прием и выпуск воздушных судов
11:16 20.01.2025 (обновлено: 11:24 20.01.2025)