https://crimea.ria.ru/20250120/dva-aeroporta-rossii-vozobnovili-rabotu-1143492441.html

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

В двух ранее закрытых аэропортах России сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T11:16

2025-01-20T11:16

2025-01-20T11:24

аэропорт

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безопасность

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нижнекамск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В двух ранее закрытых аэропортах России сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.На время закрытия аэропортов на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, летевших в Казань, уточнили в пресс-службе.Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска временно остановили работу в понедельник утром. По информации Росавиации, это было сделано из соображений безопасности.Сообщений о снятии ограничений на полеты в аэропорту Ижевска к этому часу нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника пытались атаковать ТатарстанВСУ атаковали дронами семь регионов РоссииТри украинских беспилотника сбиты над акваторией Черного моря и Крымом

казань

нижнекамск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт, росавиация, новости, безопасность, казань, нижнекамск