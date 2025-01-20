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Чего ждать от погоды в Крыму 20 января - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Чего ждать от погоды в Крыму 20 января
Чего ждать от погоды в Крыму 20 января - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Чего ждать от погоды в Крыму 20 января
В понедельник погоду в Крыму будет определять антициклон. Без осадков осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-20T00:01
2025-01-19T18:08
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять антициклон. Без осадков осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4...+6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +5...+7 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от 0 до +2, днем столбики термометров покажут от нуля до +9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму 20 января

Погода в Крыму 20 января

00:01 20.01.2025
 
© РИА Новости КрымКрымские горы
Крымские горы - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять антициклон. Без осадков осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2; днем +4…+9,в горах +1…+3 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4...+6.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +5...+7 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от 0 до +2, днем столбики термометров покажут от нуля до +9 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму 20 января
00:00Какой сегодня праздник: 20 января
21:55Землетрясения в Ялте и эпидемия птичьего гриппа в США: главное за день
21:22Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят
20:44Не билет в Царствие Небесное: священник развеял мифы о Крещенской воде
20:31Мобилизация не покрывает потребности ВСУ – Сырский
20:20Солнечная палитра Валентина Серова: 160 лет со дня рождения художника
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19:31С танкера "Волгонефть-239" откачивают мазут в битумовозы
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18:41Угрожал убить учеников и взорвать школу: СК проверяет школьника на Кубани
18:10"Русские горки": чего ждать от погоды в Крыму на наделе
17:35Лист ожидания: как "поймать" билет в Крым
17:27Крещение Господне – история православного праздника
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16:58Зеленский лишил госнаград Сергея Карякина и Илью Резника
16:43На пожаре в жилом доме в Курганской области спасли 15 детей
16:16Рой землетрясений в Крыму на Крещение: ждать ли более сильные
15:46Эпидемия птичьего гриппа в США: из магазинов страны исчезли куриные яйца
15:11Святая вода: как прошли Крещенские омовения в Крыму и Севастополе
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