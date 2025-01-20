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Чего ждать от погоды в Крыму 20 января

Чего ждать от погоды в Крыму 20 января - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Чего ждать от погоды в Крыму 20 января

В понедельник погоду в Крыму будет определять антициклон. Без осадков осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-20T00:01

2025-01-20T00:01

2025-01-19T18:08

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять антициклон. Без осадков осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4...+6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +5...+7 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от 0 до +2, днем столбики термометров покажут от нуля до +9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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