https://crimea.ria.ru/20250120/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-20-yanvarya-1143420405.html
Чего ждать от погоды в Крыму 20 января
Чего ждать от погоды в Крыму 20 января - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Чего ждать от погоды в Крыму 20 января
В понедельник погоду в Крыму будет определять антициклон. Без осадков осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-20T00:01
2025-01-20T00:01
2025-01-19T18:08
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143323882_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_cb289cfac848b3f136febb09d85bf04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять антициклон. Без осадков осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4...+6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +5...+7 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от 0 до +2, днем столбики термометров покажут от нуля до +9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143323882_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_1cca2662c08ef70d66eb1b325b4e140d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму 20 января
Погода в Крыму 20 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять антициклон. Без осадков осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2; днем +4…+9,в горах +1…+3 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +4...+6.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +5...+7 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от 0 до +2, днем столбики термометров покажут от нуля до +9 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.