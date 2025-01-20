https://crimea.ria.ru/20250120/aeroport-nizhnekamska-zakryt-v-tselyakh-bezopasnosti-1143488742.html

Аэропорт Нижнекамска закрыт в целях безопасности

Аэропорт Нижнекамска закрыт в целях безопасности - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Аэропорт Нижнекамска закрыт в целях безопасности

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T07:10

2025-01-20T07:10

2025-01-20T07:10

нижнекамск

аэропорт

безопасность

росавиация

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщили в Росавиации.Ранее сообщалось о временном закрытии аэропорта Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Администрации города сообщили об опасности атаки беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

нижнекамск

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижнекамск, аэропорт, безопасность, росавиация, россия, новости