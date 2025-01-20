Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Нижнекамска закрыт в целях безопасности - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250120/aeroport-nizhnekamska-zakryt-v-tselyakh-bezopasnosti-1143488742.html
Аэропорт Нижнекамска закрыт в целях безопасности
Аэропорт Нижнекамска закрыт в целях безопасности - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Аэропорт Нижнекамска закрыт в целях безопасности
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T07:10
2025-01-20T07:10
нижнекамск
аэропорт
безопасность
росавиация
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139931586_0:35:704:431_1920x0_80_0_0_59dc953ced355a1fd6a7da5ae342b247.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщили в Росавиации.Ранее сообщалось о временном закрытии аэропорта Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Администрации города сообщили об опасности атаки беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
нижнекамск
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139931586_0:0:620:465_1920x0_80_0_0_72c01d9aea550ecce884fac130ba9cb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижнекамск, аэропорт, безопасность, росавиация, россия, новости
Аэропорт Нижнекамска закрыт в целях безопасности

Аэропорт Нижнекамска закрыт в целях безопасности - Росавиация

07:10 20.01.2025
 
© nbc.aeroАэропорт Нижнекамска
Аэропорт Нижнекамска
© nbc.aero
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщили в Росавиации.
Ранее сообщалось о временном закрытии аэропорта Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Администрации города сообщили об опасности атаки беспилотников.

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамск", - говорится в сообщении Росавиации.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НижнекамскАэропортБезопасностьРосавиацияРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:27В Крыму три человека погибли в ДТП
09:12Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
09:08Оскароносный Феллини: классику – 105 лет
08:47Смогли изменить ход истории: крымчан поздравили с Днем республики
08:36В Севастополе остановили катера и паром
08:36Крымчане задолжали более 3 миллиардов рублей за услуги ЖКХ
08:23ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в Татарстане
08:10Аэропорт Ижевска временно закрыт
07:55В Крыму назвали национальную идею России
07:28ВСУ атаковали дронами семь регионов России
07:10Аэропорт Нижнекамска закрыт в целях безопасности
07:07Как продвигается строительство мечетей в разных районах Крыма
06:48Референдум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 году
06:28Конфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурацией
06:08В Казани закрыли аэропорт на фоне угрозы атаки БПЛА
06:02Новостройки в Крыму в 2025 году: что будет с ценами
00:01Чего ждать от погоды в Крыму 20 января
00:00Какой сегодня праздник: 20 января
21:55Землетрясения в Ялте и эпидемия птичьего гриппа в США: главное за день
21:22Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят
Лента новостейМолния