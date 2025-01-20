https://crimea.ria.ru/20250120/aeroport-nizhnekamska-zakryt-v-tselyakh-bezopasnosti-1143488742.html
Аэропорт Нижнекамска закрыт в целях безопасности
Аэропорт Нижнекамска закрыт в целях безопасности - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Аэропорт Нижнекамска закрыт в целях безопасности
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T07:10
2025-01-20T07:10
2025-01-20T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщили в Росавиации.Ранее сообщалось о временном закрытии аэропорта Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Администрации города сообщили об опасности атаки беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижнекамск, аэропорт, безопасность, росавиация, россия, новости
Аэропорт Нижнекамска закрыт в целях безопасности
Аэропорт Нижнекамска закрыт в целях безопасности - Росавиация