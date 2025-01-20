Оскароносный Феллини: классику – 105 лет

105 лет назад родился Федерико Феллини
Сценарий к фильму "Дорога" (La strada, 1954) режиссер написал в 1949 году, но никак не мог найти деньги для начала съемок.
Сценарий к фильму "Дорога" (La strada, 1954) режиссер написал в 1949 году, но никак не мог найти деньги для начала съемок.
"Дорога" стала лучшим фильмом на иностранном языке по версии Американской киноакадемии в 1957 году.
"Дорога" стала лучшим фильмом на иностранном языке по версии Американской киноакадемии в 1957 году.
Лента "Ночи Кабирии" (Le notti di Cabiria, 1957) получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке в 1958 году.
Лента "Ночи Кабирии" (Le notti di Cabiria, 1957) получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке в 1958 году.
Фильм "Сладкая жизнь" (La dolce vita, 1960) с Марчелло Мастроянни и Анук Эме получил "Оскара" в 1962 году в номинации Лучшая работа художника по костюмам (ч/б фильмы).
Фильм "Сладкая жизнь" (La dolce vita, 1960) с Марчелло Мастроянни и Анук Эме получил "Оскара" в 1962 году в номинации Лучшая работа художника по костюмам (ч/б фильмы).
"8 с половиной" (8½). Фильм 1963 года, в котором снялись Марчелло Мастрояни, Клаудиа Кардинале и Анук Эме, стал победителем премии "Оскар" 1964 года в номинациях "Лучшая работа художника по костюмам (ч/б фильмы)" и "Лучший фильм на иностранном языке".
"8 с половиной" (8½). Фильм 1963 года, в котором снялись Марчелло Мастрояни, Клаудиа Кардинале и Анук Эме, стал победителем премии "Оскар" 1964 года в номинациях "Лучшая работа художника по костюмам (ч/б фильмы)" и "Лучший фильм на иностранном языке".
Картина Феллини "Амаркорд" (Amarcord, 1973) автобиографична, в ней много скрытых отсылок к детству режиссера и сложных аллюзий. Фильм получил "Оскара" как лучший иностранный в 1975 году.
Картина Феллини "Амаркорд" (Amarcord, 1973) автобиографична, в ней много скрытых отсылок к детству режиссера и сложных аллюзий. Фильм получил "Оскара" как лучший иностранный в 1975 году.
За семь месяцев до смерти, 29 марта 1993 года, Феллини получает "почетный "Оскар" за вклад в киноискусство. Награда стала седьмым "Оскаром" режиссера – шестого "Оскара" принес ему "Казанова Феллини" (Il Casanova di Federico Fellini, 1976) за лучшие костюмы.
За семь месяцев до смерти, 29 марта 1993 года, Феллини получает "почетный "Оскар" за вклад в киноискусство. Награда стала седьмым "Оскаром" режиссера – шестого "Оскара" принес ему "Казанова Феллини" (Il Casanova di Federico Fellini, 1976) за лучшие костюмы.