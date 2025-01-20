https://crimea.ria.ru/20250120/Fellini-sto-let-1117567722.html

Оскароносный Феллини: классику – 105 лет

Оскароносный Феллини: классику – 105 лет - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Оскароносный Феллини: классику – 105 лет

105 лет назад родился великий итальянский кинорежиссер и сценарист, классик неореализма и авторского кино Федерико Феллини. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T09:08

2025-01-20T09:08

2025-01-20T09:08

культура

новости

звезды и судьбы

искусство

кино

федерико феллини

фотоленты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111756/76/1117567661_0:0:658:370_1920x0_80_0_0_7c1a8e792adabcafa810645363559f00.png

105 лет назад родился великий итальянский кинорежиссер и сценарист, классик неореализма и авторского кино Федерико Феллини.РИА Новости Крым предлагает вспомнить пять фильмов Феллини, получивших премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как "Оскар".

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, новости, звезды и судьбы, фото, искусство , кино, федерико феллини