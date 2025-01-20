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Оскароносный Феллини: классику – 105 лет - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Оскароносный Феллини: классику – 105 лет
Оскароносный Феллини: классику – 105 лет - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Оскароносный Феллини: классику – 105 лет
105 лет назад родился великий итальянский кинорежиссер и сценарист, классик неореализма и авторского кино Федерико Феллини. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T09:08
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105 лет назад родился великий итальянский кинорежиссер и сценарист, классик неореализма и авторского кино Федерико Феллини.РИА Новости Крым предлагает вспомнить пять фильмов Феллини, получивших премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как "Оскар".
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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культура, новости, звезды и судьбы, фото, искусство , кино, федерико феллини
Оскароносный Феллини: классику – 105 лет

105 лет назад родился Федерико Феллини

09:08 20.01.2025
 
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105 лет назад родился великий итальянский кинорежиссер и сценарист, классик неореализма и авторского кино Федерико Феллини.
РИА Новости Крым предлагает вспомнить пять фильмов Феллини, получивших премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как "Оскар".
© Еast News

Сценарий к фильму "Дорога" (La strada, 1954) режиссер написал в 1949 году, но никак не мог найти деньги для начала съемок.

Кадр из фильма Федерико Феллини Дорога
1 из 7

Сценарий к фильму "Дорога" (La strada, 1954) режиссер написал в 1949 году, но никак не мог найти деньги для начала съемок.

© Еast News
© Кадр из фильма. vokrug.tv

"Дорога" стала лучшим фильмом на иностранном языке по версии Американской киноакадемии в 1957 году.

Кадр из фильма Федерико Феллини Дорога
2 из 7

"Дорога" стала лучшим фильмом на иностранном языке по версии Американской киноакадемии в 1957 году.

© Кадр из фильма. vokrug.tv
© Кадр из фильма. vokrug.tv

Лента "Ночи Кабирии" (Le notti di Cabiria, 1957) получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке в 1958 году.

Кадр из фильма Федерико Феллини Ночи Кабирии
3 из 7

Лента "Ночи Кабирии" (Le notti di Cabiria, 1957) получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке в 1958 году.

© Кадр из фильма. vokrug.tv
© East News

Фильм "Сладкая жизнь" (La dolce vita, 1960) с Марчелло Мастроянни и Анук Эме получил "Оскара" в 1962 году в номинации Лучшая работа художника по костюмам (ч/б фильмы).

Марчелло Мастроянни и Анук Эме в фильме Федерико Феллини Сладкая жизнь (La dolce vita, 1960)
4 из 7

Фильм "Сладкая жизнь" (La dolce vita, 1960) с Марчелло Мастроянни и Анук Эме получил "Оскара" в 1962 году в номинации Лучшая работа художника по костюмам (ч/б фильмы).

© East News
© Кадр из фильма. vokrug.tv

"8 с половиной" (8½). Фильм 1963 года, в котором снялись Марчелло Мастрояни, Клаудиа Кардинале и Анук Эме, стал победителем премии "Оскар" 1964 года в номинациях "Лучшая работа художника по костюмам (ч/б фильмы)" и "Лучший фильм на иностранном языке".

Кадр из фильма Федерико Феллини 8 с половиной
5 из 7

"8 с половиной" (8½). Фильм 1963 года, в котором снялись Марчелло Мастрояни, Клаудиа Кардинале и Анук Эме, стал победителем премии "Оскар" 1964 года в номинациях "Лучшая работа художника по костюмам (ч/б фильмы)" и "Лучший фильм на иностранном языке".

© Кадр из фильма. vokrug.tv
© Еast News

Картина Феллини "Амаркорд" (Amarcord, 1973) автобиографична, в ней много скрытых отсылок к детству режиссера и сложных аллюзий. Фильм получил "Оскара" как лучший иностранный в 1975 году.

Кадр из фильма Федерико Феллини Амаркорд (Amarcord, 1973)
6 из 7

Картина Феллини "Амаркорд" (Amarcord, 1973) автобиографична, в ней много скрытых отсылок к детству режиссера и сложных аллюзий. Фильм получил "Оскара" как лучший иностранный в 1975 году.

© Еast News
© РИА Новости . Борис Кауфман / Перейти в фотобанк

За семь месяцев до смерти, 29 марта 1993 года, Феллини получает "почетный "Оскар" за вклад в киноискусство. Награда стала седьмым "Оскаром" режиссера – шестого "Оскара" принес ему "Казанова Феллини" (Il Casanova di Federico Fellini, 1976) за лучшие костюмы.

Итальянский кинорежиссёр Федерико Феллини (1920-1993)
7 из 7

За семь месяцев до смерти, 29 марта 1993 года, Феллини получает "почетный "Оскар" за вклад в киноискусство. Награда стала седьмым "Оскаром" режиссера – шестого "Оскара" принес ему "Казанова Феллини" (Il Casanova di Federico Fellini, 1976) за лучшие костюмы.

© РИА Новости . Борис Кауфман
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