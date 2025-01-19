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Землетрясения в Ялте и эпидемия птичьего гриппа в США: главное за день

Землетрясения в Ялте и эпидемия птичьего гриппа в США: главное за день - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Землетрясения в Ялте и эпидемия птичьего гриппа в США: главное за день

В Ялте зафиксирован рой землетрясений. В Крыму прошли Крещенские купания. В зоне ЧС продолжается ликвидация последствий разлива мазута, обеспечена герметизация... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T21:55

2025-01-19T21:55

2025-01-19T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. В Ялте зафиксирован рой землетрясений. В Крыму прошли Крещенские купания. В зоне ЧС продолжается ликвидация последствий разлива мазута, обеспечена герметизация места разлома танкера "Волгонефть-239" и начата откачка мазута. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение о причине невозможности нормализации отношений между Россией и США. В Америке отмечают снижение поставок куриных яиц и рост их стоимости на фоне эпидемии птичьего гриппа.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Рой землетрясений в ЯлтеДва землетрясения и шесть слабых афтершоков произошли в Ялте на Крещение. Первый основной толчок зафиксировали в 4 часа 59 минут по московскому времени. Его класс был 9,1, магнитуда 2,8. Предположительно балльность в эпицентре составила 2,5-3 балла. После последовали шесть слабых афтершоков с тем же эпицентром. В 12 часов 09 минут было зарегистрировано еще одно землетрясение в том же месте. Энергетический класс его составил 7,7 магнитуда 2,0.Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь сообщила, что этот рой землетрясений не является критерием предположительных прогнозов на более сильные землетрясения. Возможно, будет усиление сейсмичности, возможно и нет.Крещенские купания в КрымуКрещенские купания прошли по всему Крыму. Организованы были 24 места, где оборудовали палатки для переодевания, дежурили спасатели, сотрудник полиции, людям раздавали бесплатно горячий чай. Происшествий на воде не допущено.Освящение морской воды прошло и на набережной Керчи после Крестного хода от одного из самых древних храмов России Иоанна Предтечи. Желающих окунуться было большое количество.Ликвидация мазута в зоне ЧСПосле крушения танкеров в Керченском проливе на месте ликвидации разлива мазута в районе мыса Панагия работает аварийно-спасательная партия Морспасслужбы. Завершена работа по окольцеванию грунтом кормовой части одного из танкеров - "Волгонефть-239". Водолазами Морспасслужбы обеспечена герметизация места разлома. Новых утечек мазута с танкера не обнаружено. Продолжается нагрев продукта внутри судна для дальнейшей откачки.Тем временем с пляжей Крыма и Краснодарского края за неделю убрали более 7,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Всего с начала работ на побережье собрали более 168 тысяч тонн грунта.Медведев о нормализации отношений России и СШАЗамглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по его мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. Причина в том, что "вредоносные закладки" решений уходящего президента США Джо Байдена будут проявляться еще долго. Медведев отметил, что Байден, по сути, развязал войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО.Эпидемия птичьего гриппа в СШАВ США отмечается резкое сокращение поставок куриных яиц и одновременно резкий рост цен на них на фоне эпидемии птичьего гриппа. В пригороде Вашингтона этот товар вообще отсутствует уже не первый день. Нет их и в нескольких других магазинах вблизи столицы США. А где они пока есть, стоимость товара выросла с порядка шести долларов до девяти за упаковку из 12 яиц.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, общество, в мире, крым