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Угрожал убить учеников и взорвать школу: СК проверяет школьника на Кубани - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Угрожал убить учеников и взорвать школу: СК проверяет школьника на Кубани
Угрожал убить учеников и взорвать школу: СК проверяет школьника на Кубани - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Угрожал убить учеников и взорвать школу: СК проверяет школьника на Кубани
Следователи проводят проверку по сообщению о подростке, угрожавшем нападением на школьников в кубанской станице Выселки, информирует краевое управление СК РФ. РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T18:41
2025-01-19T18:41
ск рф (следственный комитет российской федерации)
кубань
школа
краснодарский край
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по сообщению о подростке, угрожавшем нападением на школьников в кубанской станице Выселки, информирует краевое управление СК РФ.Добавляется, что следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Прокуратура Краснодарского края также организовала проверку по факту публикации сведений об угрозах учащимся в школе № 2 в станице Выселки. Надзорное ведомство даст оценку действиям образовательного учреждения, а также органам системы профилактики.По данным Telegram-канала Baza, школьник, предположительно, угрожал убить 11 учеников, с которыми он конфликтует, а затем якобы взорвать школу. Аудиозапись его рассказа попала к педагогу, подростка задержали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ск рф (следственный комитет российской федерации), кубань, школа, краснодарский край, происшествия, общество
Угрожал убить учеников и взорвать школу: СК проверяет школьника на Кубани

СК проверяет сообщение об угрозах школьника сверстникам в кубанской станице

18:41 19.01.2025
 
Сотрудница СКР с телефоном
Сотрудница СКР с телефоном
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по сообщению о подростке, угрожавшем нападением на школьников в кубанской станице Выселки, информирует краевое управление СК РФ.

"В правоохранительные органы Выселковского района поступило сообщение о том, что несовершеннолетний угрожал нападением на сверстников, обучающихся в одной из школ в станице Выселки. По данному факту была незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Добавляется, что следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Прокуратура Краснодарского края также организовала проверку по факту публикации сведений об угрозах учащимся в школе № 2 в станице Выселки. Надзорное ведомство даст оценку действиям образовательного учреждения, а также органам системы профилактики.
По данным Telegram-канала Baza, школьник, предположительно, угрожал убить 11 учеников, с которыми он конфликтует, а затем якобы взорвать школу. Аудиозапись его рассказа попала к педагогу, подростка задержали.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КубаньШколаКраснодарский крайПроисшествияОбщество
 
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