https://crimea.ria.ru/20250119/ugrozhal-ubit-uchenikov-i-vzorvat-shkolu-sk-proveryaet-shkolnika-na-kubani-1143486353.html

Угрожал убить учеников и взорвать школу: СК проверяет школьника на Кубани

Угрожал убить учеников и взорвать школу: СК проверяет школьника на Кубани - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Угрожал убить учеников и взорвать школу: СК проверяет школьника на Кубани

Следователи проводят проверку по сообщению о подростке, угрожавшем нападением на школьников в кубанской станице Выселки, информирует краевое управление СК РФ. РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T18:41

2025-01-19T18:41

2025-01-19T18:41

ск рф (следственный комитет российской федерации)

кубань

школа

краснодарский край

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по сообщению о подростке, угрожавшем нападением на школьников в кубанской станице Выселки, информирует краевое управление СК РФ.Добавляется, что следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Прокуратура Краснодарского края также организовала проверку по факту публикации сведений об угрозах учащимся в школе № 2 в станице Выселки. Надзорное ведомство даст оценку действиям образовательного учреждения, а также органам системы профилактики.По данным Telegram-канала Baza, школьник, предположительно, угрожал убить 11 учеников, с которыми он конфликтует, а затем якобы взорвать школу. Аудиозапись его рассказа попала к педагогу, подростка задержали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), кубань, школа, краснодарский край, происшествия, общество