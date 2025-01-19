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Ударами по Украине поражены аэродромы и живая сила ВСУ в 143 районах - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Ударами по Украине поражены аэродромы и живая сила ВСУ в 143 районах
Ударами по Украине поражены аэродромы и живая сила ВСУ в 143 районах - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Ударами по Украине поражены аэродромы и живая сила ВСУ в 143 районах
Более 1400 боевиков потеряли за сутки Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации, российская армия нанесла удары по инфраструктуре вражеских военных... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T14:07
2025-01-19T14:11
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Более 1400 боевиков потеряли за сутки Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации, российская армия нанесла удары по инфраструктуре вражеских военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, сбиты 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа."В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики", – уточняют в Минобороны РФ.На данном направлении противник потерял до 535 военнослужащих, а также военную технику, среди которой два бронетранспортера М113 производства США и "Pasi" финского производства.Еще 35 украинских боевиков ликвидированы подразделениями группировки войск "Север". На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады нацгвардии и иностранных наемников.Более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения группировки войск "Запад". Киев потерял более 430 военнослужащих и вооружение, в том числе танк, три боевые машины пехоты, в том числе "Bradley" производства США и два бронетранспортера М113 американского производства, три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО."Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и склад артиллерийских боеприпасов", – отмечают в Минобороны РФ.Улучшили тактическое положение подразделения "Южной" группировки войск. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих. Кроме того, поражены боевая бронированная машина HMMWV производства США, уничтожены пункт управления мотопехотной бригады, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Продвижение в глубину обороны противника продолжили подразделения группировки войск "Восток". В этой зоне ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и другое вооружение.75 военнослужащих Киев потерял в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр". Уничтожены в том числе два склада боеприпасов и военно-технического имущества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в КиевеРоссийские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНРСлавянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских сил
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Ударами по Украине поражены аэродромы и живая сила ВСУ в 143 районах

Ударами по Украине поражены военные аэродромы и живая сила противника в 143 районах

14:07 19.01.2025 (обновлено: 14:11 19.01.2025)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Более 1400 боевиков потеряли за сутки Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации, российская армия нанесла удары по инфраструктуре вражеских военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации военного ведомства, сбиты 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики", – уточняют в Минобороны РФ.
На данном направлении противник потерял до 535 военнослужащих, а также военную технику, среди которой два бронетранспортера М113 производства США и "Pasi" финского производства.
Еще 35 украинских боевиков ликвидированы подразделениями группировки войск "Север". На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады нацгвардии и иностранных наемников.
Более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения группировки войск "Запад". Киев потерял более 430 военнослужащих и вооружение, в том числе танк, три боевые машины пехоты, в том числе "Bradley" производства США и два бронетранспортера М113 американского производства, три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО.
"Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и склад артиллерийских боеприпасов", – отмечают в Минобороны РФ.
Улучшили тактическое положение подразделения "Южной" группировки войск. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих. Кроме того, поражены боевая бронированная машина HMMWV производства США, уничтожены пункт управления мотопехотной бригады, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Продвижение в глубину обороны противника продолжили подразделения группировки войск "Восток". В этой зоне ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и другое вооружение.
75 военнослужащих Киев потерял в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр". Уничтожены в том числе два склада боеприпасов и военно-технического имущества.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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