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Святая вода: как прошли Крещенские омовения в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20250119/svyataya-voda-kak-proshli-kreschenskie-omoveniya-v-krymu-i-sevastopole-1143478223.html
Святая вода: как прошли Крещенские омовения в Крыму и Севастополе
Святая вода: как прошли Крещенские омовения в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Святая вода: как прошли Крещенские омовения в Крыму и Севастополе
Православные верующие по всей стране в Крещение окунались в освященную воду. Крым не стал исключением. На полуострове в день Крещения Господня тепло и пасмурно. Десятки людей вошли в освященные воды Черного моря и водоемов региона. Как прошли Крещенские омовения в городах полуострова – в фотоленте РИА Новости Крым.
2025-01-19T15:11
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фотоленты
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крещение в крыму, праздники и памятные даты, религия, христианство, православие, общество, крещение
Святая вода: как прошли Крещенские омовения в Крыму и Севастополе

Крещенские омовения в Крыму и Севастополе – фотолента

15:11 19.01.2025 (обновлено: 15:17 19.01.2025)
 
© Telegram Галина ОгневаПраздник Крещения Господня в Алуште
Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
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Православные верующие по всей стране в Крещение окунались в освященную воду. Крым не стал исключением. На полуострове в день Крещения Господня тепло и пасмурно. Десятки людей вошли в освященные воды Черного моря и водоемов региона. Как прошли Крещенские омовения в городах полуострова – в фотоленте РИА Новости Крым.
© Telegram Галина ОгневаПраздник Крещения Господня в Алуште
Праздник Крещения Господня в Алуште
1 из 22
Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаПраздник Крещения Господня в Алуште
Праздник Крещения Господня в Алуште
2 из 22
Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаПраздник Крещения Господня в Алуште
Праздник Крещения Господня в Алуште
3 из 22
Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаПраздник Крещения Господня в Алуште
Праздник Крещения Господня в Алуште
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Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
© РИА Новости КрымКрещенские купания в Новом Херсонесе
Крещенские купания в Новом Херсонесе
5 из 22
Крещенские купания в Новом Херсонесе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКрещенские купания в Керчи
Крещенские купания в Керчи
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Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКрещенские купания в Керчи
Крещенские купания в Керчи
7 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКрещенские купания в Керчи
Крещенские купания в Керчи
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Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКрещенские купания в Керчи
Крещенские купания в Керчи
9 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКрещенские купания в Керчи
Крещенские купания в Керчи
10 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаКрещенские купания в Керчи
Крещенские купания в Керчи
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Крещенские купания в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаКрещенские купания в Керчи
Крещенские купания в Керчи
12 из 22
Крещенские купания в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Администрация Бахчисарайского районаКрещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
13 из 22
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского районаКрещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
14 из 22
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского районаКрещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
15 из 22
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского районаКрещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
16 из 22
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского района
Крещенские купания в Судаке
Крещенские купания в Судаке
17 из 22
Крещенские купания в Судаке
Крещенские купания в Судаке
Крещенские купания в Судаке
18 из 22
Крещенские купания в Судаке
© Официальный канал Главы администрации города СудакаКрещенские купания в Судаке
Крещенские купания в Судаке
19 из 22
Крещенские купания в Судаке
© Официальный канал Главы администрации города Судака
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПраздник Крещения Господня в Ялте
Праздник Крещения Господня в Ялте
20 из 22
Праздник Крещения Господня в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПраздник Крещения Господня в Ялте
Праздник Крещения Господня в Ялте
21 из 22
Праздник Крещения Господня в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПраздник Крещения Господня в Ялте
Праздник Крещения Господня в Ялте
22 из 22
Праздник Крещения Господня в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
2 из 22
Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
3 из 22
Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
4 из 22
Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
5 из 22
Крещенские купания в Новом Херсонесе
© РИА Новости Крым
6 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
7 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
8 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
9 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
10 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
11 из 22
Крещенские купания в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
12 из 22
Крещенские купания в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
13 из 22
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского района
14 из 22
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского района
15 из 22
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского района
16 из 22
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского района
17 из 22
Крещенские купания в Судаке
18 из 22
Крещенские купания в Судаке
19 из 22
Крещенские купания в Судаке
© Официальный канал Главы администрации города Судака
20 из 22
Праздник Крещения Господня в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
21 из 22
Праздник Крещения Господня в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
22 из 22
Праздник Крещения Господня в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
В Новом Херсонесе освятили реку Героон перед Крещением
Вчера, 13:27
Благодать Божья: в Новом Херсонесе освятили реку Героон перед Крещением
 
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15:46Эпидемия птичьего гриппа в США: из магазинов страны исчезли куриные яйца
15:11Святая вода: как прошли Крещенские омовения в Крыму и Севастополе
14:52За сутки боев в Курской области ВСУ потеряли более 200 боевиков
14:07Ударами по Украине поражены аэродромы и живая сила ВСУ в 143 районах
13:51В Ялте произошло еще одно землетрясение
13:35Ремонт "горбатого моста" в Симферополе: как идут работы
13:21Водолазы загерметизировали разлом кормовой части танкера "Волгонефть-239"
13:03Рейд в Севастополе открыт
12:44В Севастополе закрыли рейд
12:31После землетрясения в Ялте зафиксированы афтершоки
12:13В Крыму произошло землетрясение с эпицентром в Ялте
12:08Под контроль войск РФ перешел еще один населенный пункт в Донбассе
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