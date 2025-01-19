Святая вода: как прошли Крещенские омовения в Крыму и Севастополе

Крещенские омовения в Крыму и Севастополе – фотолента

© Telegram Галина Огнева Праздник Крещения Господня в Алуште © Telegram Галина Огнева

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Православные верующие по всей стране в Крещение окунались в освященную воду. Крым не стал исключением. На полуострове в день Крещения Господня тепло и пасмурно. Десятки людей вошли в освященные воды Черного моря и водоемов региона. Как прошли Крещенские омовения в городах полуострова – в фотоленте РИА Новости Крым.