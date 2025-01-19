Святая вода: как прошли Крещенские омовения в Крыму и Севастополе

© Telegram Галина ОгневаПраздник Крещения Господня в Алуште
1 из 22
Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаПраздник Крещения Господня в Алуште
2 из 22
Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаПраздник Крещения Господня в Алуште
3 из 22
Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаПраздник Крещения Господня в Алуште
4 из 22
Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
© РИА Новости КрымКрещенские купания в Новом Херсонесе
5 из 22
Крещенские купания в Новом Херсонесе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКрещенские купания в Керчи
6 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКрещенские купания в Керчи
7 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКрещенские купания в Керчи
8 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКрещенские купания в Керчи
9 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКрещенские купания в Керчи
10 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаКрещенские купания в Керчи
11 из 22
Крещенские купания в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаКрещенские купания в Керчи
12 из 22
Крещенские купания в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Администрация Бахчисарайского районаКрещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
13 из 22
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского районаКрещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
14 из 22
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского районаКрещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
15 из 22
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского районаКрещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
16 из 22
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского района
Крещенские купания в Судаке
17 из 22
Крещенские купания в Судаке
Крещенские купания в Судаке
18 из 22
Крещенские купания в Судаке
© Официальный канал Главы администрации города СудакаКрещенские купания в Судаке
19 из 22
Крещенские купания в Судаке
© Официальный канал Главы администрации города Судака
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПраздник Крещения Господня в Ялте
20 из 22
Праздник Крещения Господня в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПраздник Крещения Господня в Ялте
21 из 22
Праздник Крещения Господня в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПраздник Крещения Господня в Ялте
22 из 22
Праздник Крещения Господня в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
1 из 22
Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
2 из 22
Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
3 из 22
Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
4 из 22
Праздник Крещения Господня в Алуште
© Telegram Галина Огнева
5 из 22
Крещенские купания в Новом Херсонесе
© РИА Новости Крым
6 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
7 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
8 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
9 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
10 из 22
Крещенские купания в Керчи
© РИА Новости Крым
11 из 22
Крещенские купания в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
12 из 22
Крещенские купания в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
13 из 22
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского района
14 из 22
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского района
15 из 22
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского района
16 из 22
Крещенские омовения на Марсианском озере в Скалистом Бахчисарайского района
© Администрация Бахчисарайского района
17 из 22
Крещенские купания в Судаке
18 из 22
Крещенские купания в Судаке
19 из 22
Крещенские купания в Судаке
© Официальный канал Главы администрации города Судака
20 из 22
Праздник Крещения Господня в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
21 из 22
Праздник Крещения Господня в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
22 из 22
Праздник Крещения Господня в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко