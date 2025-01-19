https://crimea.ria.ru/20250119/solnechnaya-palitra-valentina-serova-160-let-so-dnya-rozhdeniya-khudozhnika-1143449571.html

Солнечная палитра Валентина Серова: 160 лет со дня рождения художника

Солнечная палитра Валентина Серова: 160 лет со дня рождения художника - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Солнечная палитра Валентина Серова: 160 лет со дня рождения художника

19 января 1865 года в Петербурге родился выдающийся русский художник Валентин Серов. Мастер психологического портрета, он использовал "солнечную" палитру и... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T20:20

2025-01-19T20:20

2025-01-19T20:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. 19 января 1865 года в Петербурге родился выдающийся русский художник Валентин Серов. Мастер психологического портрета, он использовал "солнечную" палитру и создавал с ее помощью глубокие и честные работы. "Девочка с персиками", "Девушка, освещенная солнцем", "Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой" - на каждом полотне - характер героев, история в моменте.К 160‑летию живописца - пять фактов из жизни художника в материале РИА Новости Крым.Антон СеровБлизкие называли Валентина Серова Антоном. Все потому, что в детстве родители звали сына Валентошей или просто Тошей. Позже это ласковое прозвище трансформировалось в полноценное "Антон". Имя настолько прижилось, что Илья Репин и Константин Коровин в своих письмах к Серову именовали его только так или даже "Антонидзе". Сам Серов в письмах супруге также подписывался Антоном, и даже назвал так одного из своих сыновей.Абрамцевская богиняЗнаменитая "Девочка с персиками" – одна из самых известных работ художника. Он писал ее целый месяц. Модель – 12-летняя Вера Мамонтова, дочь промышленного магната Саввы Мамонтова. Место действия — столовая Мамонтовых в усадьбе Абрамцево. Считается, что ее внешние черты позже Врубель придал "Снегурочке", "Египтянке" и Тамаре на иллюстрациях к "Демону". Веру Саввишну со временем прозвали "абрамцевской богиней". Ее портреты также писал Васнецов.Серов и басниСеров не только портретист и пейзажист, но и иллюстратор. Больше десяти лет Валентин Александрович работал над иллюстрациями к басням Ивана Крылова. Для басни "Ворона и лисица" он даже забрался на высокое дерево, чтобы изобразить поисходящее на земле, с точки зрения птицы.Крымские этюдыВпервые Серов прибыл на полуостров летом 1880 года в сопровождении другого выдающего русского живописца Ильи Репина. Вместе они посетили Севастополь, Симферополь и Бахчисарай. После этого путешествия Серов создал целую серию работ, посвященных Крыму. Осенью того же года его зачислят вольнослушателем в Императорскую Академию художеств.Коккозы и "Татарки у реки"Летом 1893 года художник с женой и дочерью провел в деревне Коккозы (ныне - Соколиное, Бахчисарайского района). Здесь написаны знаменитые "Татарская деревня в Крыму" и "Татарки у реки. Крым". Оба полотна находятся в Государственной Третьяковской галерее. В основе тонкой нежной цветовой гаммы – каменистая земля со скупой растительностью. Все потому, что Серов не любил ярких красок, и вообще "ничего кричащего и парадного" .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Русский Моне" Архип КуинджиВ Киеве Репина и Чайковского приравняли к украинским культурным деятелямВся жизнь в искусстве: династия художников из Симферополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, живопись, россия, крым, искусство , культура, валентин серов