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Солнечная палитра Валентина Серова: 160 лет со дня рождения художника - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Солнечная палитра Валентина Серова: 160 лет со дня рождения художника
Солнечная палитра Валентина Серова: 160 лет со дня рождения художника - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Солнечная палитра Валентина Серова: 160 лет со дня рождения художника
19 января 1865 года в Петербурге родился выдающийся русский художник Валентин Серов. Мастер психологического портрета, он использовал "солнечную" палитру и... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T20:20
2025-01-19T20:20
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валентин серов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. 19 января 1865 года в Петербурге родился выдающийся русский художник Валентин Серов. Мастер психологического портрета, он использовал "солнечную" палитру и создавал с ее помощью глубокие и честные работы. "Девочка с персиками", "Девушка, освещенная солнцем", "Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой" - на каждом полотне - характер героев, история в моменте.К 160‑летию живописца - пять фактов из жизни художника в материале РИА Новости Крым.Антон СеровБлизкие называли Валентина Серова Антоном. Все потому, что в детстве родители звали сына Валентошей или просто Тошей. Позже это ласковое прозвище трансформировалось в полноценное "Антон". Имя настолько прижилось, что Илья Репин и Константин Коровин в своих письмах к Серову именовали его только так или даже "Антонидзе". Сам Серов в письмах супруге также подписывался Антоном, и даже назвал так одного из своих сыновей.Абрамцевская богиняЗнаменитая "Девочка с персиками" – одна из самых известных работ художника. Он писал ее целый месяц. Модель – 12-летняя Вера Мамонтова, дочь промышленного магната Саввы Мамонтова. Место действия — столовая Мамонтовых в усадьбе Абрамцево. Считается, что ее внешние черты позже Врубель придал "Снегурочке", "Египтянке" и Тамаре на иллюстрациях к "Демону". Веру Саввишну со временем прозвали "абрамцевской богиней". Ее портреты также писал Васнецов.Серов и басниСеров не только портретист и пейзажист, но и иллюстратор. Больше десяти лет Валентин Александрович работал над иллюстрациями к басням Ивана Крылова. Для басни "Ворона и лисица" он даже забрался на высокое дерево, чтобы изобразить поисходящее на земле, с точки зрения птицы.Крымские этюдыВпервые Серов прибыл на полуостров летом 1880 года в сопровождении другого выдающего русского живописца Ильи Репина. Вместе они посетили Севастополь, Симферополь и Бахчисарай. После этого путешествия Серов создал целую серию работ, посвященных Крыму. Осенью того же года его зачислят вольнослушателем в Императорскую Академию художеств.Коккозы и "Татарки у реки"Летом 1893 года художник с женой и дочерью провел в деревне Коккозы (ныне - Соколиное, Бахчисарайского района). Здесь написаны знаменитые "Татарская деревня в Крыму" и "Татарки у реки. Крым". Оба полотна находятся в Государственной Третьяковской галерее. В основе тонкой нежной цветовой гаммы – каменистая земля со скупой растительностью. Все потому, что Серов не любил ярких красок, и вообще "ничего кричащего и парадного" .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Русский Моне" Архип КуинджиВ Киеве Репина и Чайковского приравняли к украинским культурным деятелямВся жизнь в искусстве: династия художников из Симферополя
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, живопись, россия, крым, искусство , культура, валентин серов
Солнечная палитра Валентина Серова: 160 лет со дня рождения художника

Солнечная палитра Валентина Серова - 160 лет со дня рождения художника

20:20 19.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосетительница у картины "Девочка с персиками"
Посетительница у картины Девочка с персиками - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. 19 января 1865 года в Петербурге родился выдающийся русский художник Валентин Серов. Мастер психологического портрета, он использовал "солнечную" палитру и создавал с ее помощью глубокие и честные работы. "Девочка с персиками", "Девушка, освещенная солнцем", "Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой" - на каждом полотне - характер героев, история в моменте.
К 160‑летию живописца - пять фактов из жизни художника в материале РИА Новости Крым.

Антон Серов

Близкие называли Валентина Серова Антоном. Все потому, что в детстве родители звали сына Валентошей или просто Тошей. Позже это ласковое прозвище трансформировалось в полноценное "Антон". Имя настолько прижилось, что Илья Репин и Константин Коровин в своих письмах к Серову именовали его только так или даже "Антонидзе". Сам Серов в письмах супруге также подписывался Антоном, и даже назвал так одного из своих сыновей.
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезентация картины "Портрет военного" Валентина Серова
Презентация картины Портрет военного Валентина Серова - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Презентация картины "Портрет военного" Валентина Серова

Абрамцевская богиня

Знаменитая "Девочка с персиками" – одна из самых известных работ художника. Он писал ее целый месяц. Модель – 12-летняя Вера Мамонтова, дочь промышленного магната Саввы Мамонтова. Место действия — столовая Мамонтовых в усадьбе Абрамцево. Считается, что ее внешние черты позже Врубель придал "Снегурочке", "Египтянке" и Тамаре на иллюстрациях к "Демону". Веру Саввишну со временем прозвали "абрамцевской богиней". Ее портреты также писал Васнецов.

Серов и басни

Серов не только портретист и пейзажист, но и иллюстратор. Больше десяти лет Валентин Александрович работал над иллюстрациями к басням Ивана Крылова. Для басни "Ворона и лисица" он даже забрался на высокое дерево, чтобы изобразить поисходящее на земле, с точки зрения птицы.
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОткрытие выставки "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения"
Открытие выставки Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Открытие выставки "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения"

Крымские этюды

Впервые Серов прибыл на полуостров летом 1880 года в сопровождении другого выдающего русского живописца Ильи Репина. Вместе они посетили Севастополь, Симферополь и Бахчисарай. После этого путешествия Серов создал целую серию работ, посвященных Крыму. Осенью того же года его зачислят вольнослушателем в Императорскую Академию художеств.

Коккозы и "Татарки у реки"

Летом 1893 года художник с женой и дочерью провел в деревне Коккозы (ныне - Соколиное, Бахчисарайского района). Здесь написаны знаменитые "Татарская деревня в Крыму" и "Татарки у реки. Крым". Оба полотна находятся в Государственной Третьяковской галерее. В основе тонкой нежной цветовой гаммы – каменистая земля со скупой растительностью. Все потому, что Серов не любил ярких красок, и вообще "ничего кричащего и парадного" .
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