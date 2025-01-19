С танкера "Волгонефть-239" откачивают мазут в битумовозы
Морспасслужба Минтранса РФ откачивает мазут из танкера "Волгонефть-239" в битумовозы
19:31 19.01.2025 (обновлено: 19:40 19.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Морспасслужба начала откачивать мазут из танкера "Волгонефть-239" в битумовозы. Об этом сообщает Минтранс России со ссылкой на министра транспорта Романа Старовойта.
Первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия начался в пятницу, 17 января. В течение нескольких недель велись подготовительные работы. Сообщалось, что, как только общий объем мазута достигнет температуры в +45 градусов, специалисты произведут откачку груза в битумовозы.
"За три дня до начала операции по откачке мазут в кормовой части прогрели до +45 градусов — до достижения пластичного состояния. Для этого наладили работу судовых систем и круглосуточно подавали к танкам пар через машинное отделение", - уточняет министр.
По его информации, в четырех танках судна находится почти 1500 тонн мазута.
"Сейчас его перекачивают в герметичные битумовозы, оборудованные системами подогрева. Задействовано восемь машин, которые подъезжают к кормовой части по возведенной ранее временной искусственной насыпи", - уточнил Роман Старовойт.
Строительство временной дороги к месту крушения было закончено на прошлой неделе. Планировалось, что устройство насыпи вокруг кормовой части позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из танков.
"Для транспортировки мазута используются битумовозы, вмещающие в себя от 10 до 20 кубометров груза. В среднем на заполнение одной машины потребуется от 1 до 3 часов", - отметил министра транспорта.
По его словам, все работы будут выполняться только при соответствующих погодных условиях, чтобы исключить возможные риски. Откачку мазута планируют закончить до конца января.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря.
Ранее стало известно, что завершена работа по окольцеванию грунтом кормовой части одного из танкеров - "Волгонефть-239". Водолазами Морспасслужбы обеспечена герметизация места разлома. Новых утечек мазута с танкера не обнаружено.
С пляжей Крыма и Краснодарского края за неделю убрали более 7,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Всего с начала работ на побережье собрали более 168 тысяч тонн грунта.
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