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С танкера "Волгонефть-239" откачивают мазут в битумовозы - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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С танкера "Волгонефть-239" откачивают мазут в битумовозы
С танкера "Волгонефть-239" откачивают мазут в битумовозы - РИА Новости Крым, 19.01.2025
С танкера "Волгонефть-239" откачивают мазут в битумовозы
Морспасслужба начала откачивать мазут из танкера "Волгонефть-239" в битумовозы. Об этом сообщает Минтранс России со ссылкой на министра транспорта Романа... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T19:31
2025-01-19T19:40
морспасслужба
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
роман старовойт
минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Морспасслужба начала откачивать мазут из танкера "Волгонефть-239" в битумовозы. Об этом сообщает Минтранс России со ссылкой на министра транспорта Романа Старовойта.Первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия начался в пятницу, 17 января. В течение нескольких недель велись подготовительные работы. Сообщалось, что, как только общий объем мазута достигнет температуры в +45 градусов, специалисты произведут откачку груза в битумовозы.По его информации, в четырех танках судна находится почти 1500 тонн мазута."Сейчас его перекачивают в герметичные битумовозы, оборудованные системами подогрева. Задействовано восемь машин, которые подъезжают к кормовой части по возведенной ранее временной искусственной насыпи", - уточнил Роман Старовойт.Строительство временной дороги к месту крушения было закончено на прошлой неделе. Планировалось, что устройство насыпи вокруг кормовой части позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из танков.По его словам, все работы будут выполняться только при соответствующих погодных условиях, чтобы исключить возможные риски. Откачку мазута планируют закончить до конца января.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря.Ранее стало известно, что завершена работа по окольцеванию грунтом кормовой части одного из танкеров - "Волгонефть-239". Водолазами Морспасслужбы обеспечена герметизация места разлома. Новых утечек мазута с танкера не обнаружено.С пляжей Крыма и Краснодарского края за неделю убрали более 7,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Всего с начала работ на побережье собрали более 168 тысяч тонн грунта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовой Выброс мазута в Севастополе – собрано 175 тонн загрязненного грунтаЛиквидация ЧС в Алуште: как организована работа волонтеров
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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морспасслужба, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, роман старовойт, минтранс россии
С танкера "Волгонефть-239" откачивают мазут в битумовозы

Морспасслужба Минтранса РФ откачивает мазут из танкера "Волгонефть-239" в битумовозы

19:31 19.01.2025 (обновлено: 19:40 19.01.2025)
 
© РИА НовостиС танкера "Волгонефть-239" откачивают мазут в битумовозы
С танкера Волгонефть-239 откачивают мазут в битумовозы - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Морспасслужба начала откачивать мазут из танкера "Волгонефть-239" в битумовозы. Об этом сообщает Минтранс России со ссылкой на министра транспорта Романа Старовойта.
Первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия начался в пятницу, 17 января. В течение нескольких недель велись подготовительные работы. Сообщалось, что, как только общий объем мазута достигнет температуры в +45 градусов, специалисты произведут откачку груза в битумовозы.
"За три дня до начала операции по откачке мазут в кормовой части прогрели до +45 градусов — до достижения пластичного состояния. Для этого наладили работу судовых систем и круглосуточно подавали к танкам пар через машинное отделение", - уточняет министр.
По его информации, в четырех танках судна находится почти 1500 тонн мазута.
"Сейчас его перекачивают в герметичные битумовозы, оборудованные системами подогрева. Задействовано восемь машин, которые подъезжают к кормовой части по возведенной ранее временной искусственной насыпи", - уточнил Роман Старовойт.
Строительство временной дороги к месту крушения было закончено на прошлой неделе. Планировалось, что устройство насыпи вокруг кормовой части позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из танков.
"Для транспортировки мазута используются битумовозы, вмещающие в себя от 10 до 20 кубометров груза. В среднем на заполнение одной машины потребуется от 1 до 3 часов", - отметил министра транспорта.
По его словам, все работы будут выполняться только при соответствующих погодных условиях, чтобы исключить возможные риски. Откачку мазута планируют закончить до конца января.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря.
Ранее стало известно, что завершена работа по окольцеванию грунтом кормовой части одного из танкеров - "Волгонефть-239". Водолазами Морспасслужбы обеспечена герметизация места разлома. Новых утечек мазута с танкера не обнаружено.
С пляжей Крыма и Краснодарского края за неделю убрали более 7,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Всего с начала работ на побережье собрали более 168 тысяч тонн грунта.
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МорспасслужбаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРоман СтаровойтМинтранс России
 
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