https://crimea.ria.ru/20250119/russkie-gorki-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-nadele-1143445697.html

"Русские горки": чего ждать от погоды в Крыму на наделе

"Русские горки": чего ждать от погоды в Крыму на наделе - РИА Новости Крым, 19.01.2025

"Русские горки": чего ждать от погоды в Крыму на наделе

Неделя в Крыму начнется с небольших температур, однако рост атмосферного давления принесет на полуостров теплую солнечную погоду. Такой прогноз в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T18:10

2025-01-19T18:10

2025-01-19T18:10

погода

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143450243_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_d44e42682a49dbf0e5f566e4c563546f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Неделя в Крыму начнется с небольших температур, однако рост атмосферного давления принесет на полуостров теплую солнечную погоду. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в начале недели в Крыму ожидаются слабые минусовые температуры, которые сменятся постепенным ростом атмосферного давления.Эксперт отметил, что это климатические показатели февраля.А уже во вторник и среду инициатива будет "в руках" антициклона и погода улучшится. По словам Тишковца, крымчан ожидает малооблачная погода."Погода миллион на миллион – много солнца и никаких осадков", - предрек специалист.По прогнозам специалиста, ночью ожидается -2…+3 градуса, днем +7…+12.В среду температура воздуха сохранится примерно на таком же уровне. Под утро 0…+5, в дневные часы +6…+11 градусов. Это уже, отмечает метеоролог, соответствует климатическим показателям марта.В четверг также ожидается благополучная погода, отметил Тишковец. 0…+5 плод утро, днем +5…+10.К концу недели, по словам Тишковца, есть вероятность того, что антициклон начнет постепенно ослабевать и уступит место циклоническим вихрям.Температура воздуха к концу недели будет варьироваться от -3 до +2 градусов, в дневные часы 0…+5, максимум +1…+6 – +2..+7 градусов, отметил Тишковец."Вот такая "русская рулетка" – с ненастных выходных, потом улучшение погодных условий, "русские горки" такие, и к концу недели погода снова будет ухудшаться", - подытожил метеоролог.Ранее Тишковец прогнозировал, что весь январь 2025 года в Крыму будет в среднем на 1,5-2 градуса теплее положенной климатической нормы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Температура выше нормы: в Крыму меняется климат"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозитВ Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, крым