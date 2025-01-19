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"Русские горки": чего ждать от погоды в Крыму на наделе - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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"Русские горки": чего ждать от погоды в Крыму на наделе
"Русские горки": чего ждать от погоды в Крыму на наделе - РИА Новости Крым, 19.01.2025
"Русские горки": чего ждать от погоды в Крыму на наделе
Неделя в Крыму начнется с небольших температур, однако рост атмосферного давления принесет на полуостров теплую солнечную погоду. Такой прогноз в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T18:10
2025-01-19T18:10
погода
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Неделя в Крыму начнется с небольших температур, однако рост атмосферного давления принесет на полуостров теплую солнечную погоду. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в начале недели в Крыму ожидаются слабые минусовые температуры, которые сменятся постепенным ростом атмосферного давления.Эксперт отметил, что это климатические показатели февраля.А уже во вторник и среду инициатива будет "в руках" антициклона и погода улучшится. По словам Тишковца, крымчан ожидает малооблачная погода."Погода миллион на миллион – много солнца и никаких осадков", - предрек специалист.По прогнозам специалиста, ночью ожидается -2…+3 градуса, днем +7…+12.В среду температура воздуха сохранится примерно на таком же уровне. Под утро 0…+5, в дневные часы +6…+11 градусов. Это уже, отмечает метеоролог, соответствует климатическим показателям марта.В четверг также ожидается благополучная погода, отметил Тишковец. 0…+5 плод утро, днем +5…+10.К концу недели, по словам Тишковца, есть вероятность того, что антициклон начнет постепенно ослабевать и уступит место циклоническим вихрям.Температура воздуха к концу недели будет варьироваться от -3 до +2 градусов, в дневные часы 0…+5, максимум +1…+6 – +2..+7 градусов, отметил Тишковец."Вот такая "русская рулетка" – с ненастных выходных, потом улучшение погодных условий, "русские горки" такие, и к концу недели погода снова будет ухудшаться", - подытожил метеоролог.Ранее Тишковец прогнозировал, что весь январь 2025 года в Крыму будет в среднем на 1,5-2 градуса теплее положенной климатической нормы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Температура выше нормы: в Крыму меняется климат"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозитВ Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, крым
"Русские горки": чего ждать от погоды в Крыму на наделе

Погода в Крыму начнется с солнечных дней и сменится дождями – ФОБОС

18:10 19.01.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Неделя в Крыму начнется с небольших температур, однако рост атмосферного давления принесет на полуостров теплую солнечную погоду. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в начале недели в Крыму ожидаются слабые минусовые температуры, которые сменятся постепенным ростом атмосферного давления.
"С понедельника осадки прекратятся, выглянет солнце. Ночью около нуля в Симферополе, по Крыму -2…+3 ночью, в дневные часы в Симферополе будет +5…+7, по Крыму до +4…+9 в условиях интенсивного солнечного прогрева", - сказал Тишковец.
Эксперт отметил, что это климатические показатели февраля.
А уже во вторник и среду инициатива будет "в руках" антициклона и погода улучшится. По словам Тишковца, крымчан ожидает малооблачная погода.
"Погода миллион на миллион – много солнца и никаких осадков", - предрек специалист.
По прогнозам специалиста, ночью ожидается -2…+3 градуса, днем +7…+12.
В среду температура воздуха сохранится примерно на таком же уровне. Под утро 0…+5, в дневные часы +6…+11 градусов. Это уже, отмечает метеоролог, соответствует климатическим показателям марта.
В четверг также ожидается благополучная погода, отметил Тишковец. 0…+5 плод утро, днем +5…+10.
К концу недели, по словам Тишковца, есть вероятность того, что антициклон начнет постепенно ослабевать и уступит место циклоническим вихрям.
"Это значит, что облаков станет больше, начнутся осадки – сначала дожди, потом в смешанной фазе, в основном в сумерках", - уточнил метеоролог.
Температура воздуха к концу недели будет варьироваться от -3 до +2 градусов, в дневные часы 0…+5, максимум +1…+6 – +2..+7 градусов, отметил Тишковец.
"Вот такая "русская рулетка" – с ненастных выходных, потом улучшение погодных условий, "русские горки" такие, и к концу недели погода снова будет ухудшаться", - подытожил метеоролог.
Ранее Тишковец прогнозировал, что весь январь 2025 года в Крыму будет в среднем на 1,5-2 градуса теплее положенной климатической нормы.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецНовости КрымаКрым
 
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