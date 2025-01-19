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За сутки боев в Курской области ВСУ потеряли более 200 боевиков - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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За сутки боев в Курской области ВСУ потеряли более 200 боевиков
За сутки боев в Курской области ВСУ потеряли более 200 боевиков - РИА Новости Крым, 19.01.2025
За сутки боев в Курской области ВСУ потеряли более 200 боевиков
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. О ходе боев рассказали в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T14:52
2025-01-19T14:57
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. О ходе боев рассказали в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах десяти населенных пунктов. Также отражены две контратаки противника.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах двадцати населенных пунктов.За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52870 военнослужащих, 304 танка, 232 боевые машины пехоты, 174 бронетранспортера, 1572 боевые бронированные машины, 1508 автомобилей, 373 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
За сутки боев в Курской области ВСУ потеряли более 200 боевиков

В Курской области ВСУ потеряли за сутки более 200 боевиков

14:52 19.01.2025 (обновлено: 14:57 19.01.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ
Работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. О ходе боев рассказали в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах десяти населенных пунктов. Также отражены две контратаки противника.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах двадцати населенных пунктов.
За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52870 военнослужащих, 304 танка, 232 боевые машины пехоты, 174 бронетранспортера, 1572 боевые бронированные машины, 1508 автомобилей, 373 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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