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Не билет в Царствие Небесное: священник развеял мифы о Крещенской воде

Не билет в Царствие Небесное: священник развеял мифы о Крещенской воде - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Не билет в Царствие Небесное: священник развеял мифы о Крещенской воде

Стоять в очереди за освященной в Крещенье водой в храмах не надо, так как воду в храмах регулярно освящают, и она есть в наличии круглый год. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T20:44

2025-01-19T20:44

2025-01-19T20:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Стоять в очереди за освященной в Крещенье водой в храмах не надо, так как воду в храмах регулярно освящают, и она есть в наличии круглый год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"рассказал иерей свято-Николаевского собора в Евпатории Дмитрий Чкана.По его словам, освященную воду важно употреблять с молитвой и регулярно. Также, сказал Чкана, не обязательно ее запасать на год огромными емкостями."В храмах очень часто служится молебен на освящение воды. В нашем храме, например, это происходит каждое воскресенье и по большим праздникам. Эту воду с верой можно понемногу употреблять. Можно набрать всего сто граммов воды и капнуть ее в воду, хоть в огромный бак, и таким образом вся вода дома освятится", - сказал он.Как считает православная Церковь, традиция окунаться в этот день в море или холодные водоемы является исключительно народной, в отличие от освящения вод:Иерей уверен, что купание в холодной воде повышает адаптивные способности организма, но только тогда, когда человек регулярно закаливается. А поверье, что заболеть, нырнув в прорубь, невозможно, является ложным:Отец Дмитрий Чкана уверен, что тот, кто каждый день с молитвой понемногу пьет освященную воду, гораздо больше получает святыни, чем тот, который раз в год с головой ныряет в прорубь "без веры и понимания сути праздника Богоявления".Он также в радиоэфире заверил слушателей, что народное поверье о святости воды во всех без исключения водоемах в праздник Крещенья неправильно.Более того, иерей уверен, что жить, нарушая заповеди и одновременно употреблять освященную воду, не стремясь всей жизнью к Богу, является формой некоего кощунства, потому что человек всуе употребляет святыню.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещенские купания: как встретят праздник в Новом ХерсонесеКрещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купелиКрещенские купания: где в Крыму организуют купели

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крещение, религия, мнения, крещение в крыму, крым, общество, новости, новости крыма