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Не билет в Царствие Небесное: священник развеял мифы о Крещенской воде
Не билет в Царствие Небесное: священник развеял мифы о Крещенской воде - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Не билет в Царствие Небесное: священник развеял мифы о Крещенской воде
Стоять в очереди за освященной в Крещенье водой в храмах не надо, так как воду в храмах регулярно освящают, и она есть в наличии круглый год. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T20:44
2025-01-19T20:44
2025-01-19T20:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Стоять в очереди за освященной в Крещенье водой в храмах не надо, так как воду в храмах регулярно освящают, и она есть в наличии круглый год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"рассказал иерей свято-Николаевского собора в Евпатории Дмитрий Чкана.По его словам, освященную воду важно употреблять с молитвой и регулярно. Также, сказал Чкана, не обязательно ее запасать на год огромными емкостями."В храмах очень часто служится молебен на освящение воды. В нашем храме, например, это происходит каждое воскресенье и по большим праздникам. Эту воду с верой можно понемногу употреблять. Можно набрать всего сто граммов воды и капнуть ее в воду, хоть в огромный бак, и таким образом вся вода дома освятится", - сказал он.Как считает православная Церковь, традиция окунаться в этот день в море или холодные водоемы является исключительно народной, в отличие от освящения вод:Иерей уверен, что купание в холодной воде повышает адаптивные способности организма, но только тогда, когда человек регулярно закаливается. А поверье, что заболеть, нырнув в прорубь, невозможно, является ложным:Отец Дмитрий Чкана уверен, что тот, кто каждый день с молитвой понемногу пьет освященную воду, гораздо больше получает святыни, чем тот, который раз в год с головой ныряет в прорубь "без веры и понимания сути праздника Богоявления".Он также в радиоэфире заверил слушателей, что народное поверье о святости воды во всех без исключения водоемах в праздник Крещенья неправильно.Более того, иерей уверен, что жить, нарушая заповеди и одновременно употреблять освященную воду, не стремясь всей жизнью к Богу, является формой некоего кощунства, потому что человек всуе употребляет святыню.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещенские купания: как встретят праздник в Новом ХерсонесеКрещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купелиКрещенские купания: где в Крыму организуют купели
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Не билет в Царствие Небесное: священник развеял мифы о Крещенской воде
Священник рассказал об освященной в Крещенье воде
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым.
Стоять в очереди за освященной в Крещенье водой в храмах не надо, так как воду в храмах регулярно освящают, и она есть в наличии круглый год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал иерей свято-Николаевского собора в Евпатории Дмитрий Чкана.
По его словам, освященную воду важно употреблять с молитвой и регулярно. Также, сказал Чкана, не обязательно ее запасать на год огромными емкостями.
"В храмах очень часто служится молебен на освящение воды. В нашем храме, например, это происходит каждое воскресенье и по большим праздникам. Эту воду с верой можно понемногу употреблять. Можно набрать всего сто граммов воды и капнуть ее в воду, хоть в огромный бак, и таким образом вся вода дома освятится", - сказал он.
Как считает православная Церковь, традиция окунаться в этот день в море или холодные водоемы является исключительно народной, в отличие от освящения вод:
"У нас в истории есть такое действо, когда священник освящал воду в храме и на водоемах. Люди ходили на реки и проруби и набирали эту воду себе. Такая традиция всегда была, и ее можно назвать церковной. Есть еще народная традиция – якобы нужно окунуться. Она связана с заблуждением, что таким образом можно очиститься от грехов. Православная Церковь же считает, что очиститься от грехов можно только в таинстве исповеди и причастия".
Иерей уверен, что купание в холодной воде повышает адаптивные способности организма, но только тогда, когда человек регулярно закаливается. А поверье, что заболеть, нырнув в прорубь, невозможно, является ложным:
"Заболеть вполне можно. Сам Иисус Христос окунался в теплую воду в Иордане и в писании нигде не написано, что, если окунаться в холодную воду, то сразу же попадешь в Царствие Небесное, а чем вода будет холодней, тем больше грехов с тебя смоется".
Отец Дмитрий Чкана уверен, что тот, кто каждый день с молитвой понемногу пьет освященную воду, гораздо больше получает святыни, чем тот, который раз в год с головой ныряет в прорубь "без веры и понимания сути праздника Богоявления".
Он также в радиоэфире заверил слушателей, что народное поверье о святости воды во всех без исключения водоемах в праздник Крещенья неправильно.
"Не нужно доходить до того, что освящена вся вода во всех плоскостях в этот день: освященная вода из крана не бежит, ведь воду освещают не в кранах и не в бутылках в магазине, а в храмах. И употребление святой воды – не билет в Царство Божье. Устроение мыслей человека, его борьба с грехом, его отношение к ближнему гораздо важнее", - считает он.
Более того, иерей уверен, что жить, нарушая заповеди и одновременно употреблять освященную воду, не стремясь всей жизнью к Богу, является формой некоего кощунства, потому что человек всуе употребляет святыню.
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