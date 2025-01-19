https://crimea.ria.ru/20250119/na-pozhare-v-zhilom-dome-v-kurganskoy-oblasti-spasli-15-detey-1143478532.html

На пожаре в жилом доме в Курганской области спасли 15 детей

На пожаре в жилом доме в Курганской области спасли 15 детей - РИА Новости Крым, 19.01.2025

На пожаре в жилом доме в Курганской области спасли 15 детей

Пожар вспыхнул в общежитии в Курганской области, спасены дети и взрослые. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T16:43

2025-01-19T16:43

2025-01-19T16:43

происшествия

курганская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул в общежитии в Курганской области, спасены дети и взрослые. Об этом сообщает МЧС России.20 человек спускались по автолестнице. Одна женщина получила травмы.В ликвидации пожара участвовали ликвидировали 28 огнеборцев и 8 единиц техники МЧС России."Пожар на 60 "квадратах". Причину произошедшего установят дознаватели МЧС", - уточняют в чрезвычайном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курганская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курганская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, новости