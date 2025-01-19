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На пожаре в жилом доме в Курганской области спасли 15 детей
На пожаре в жилом доме в Курганской области спасли 15 детей - РИА Новости Крым, 19.01.2025
На пожаре в жилом доме в Курганской области спасли 15 детей
Пожар вспыхнул в общежитии в Курганской области, спасены дети и взрослые. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T16:43
2025-01-19T16:43
2025-01-19T16:43
происшествия
курганская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул в общежитии в Курганской области, спасены дети и взрослые. Об этом сообщает МЧС России.20 человек спускались по автолестнице. Одна женщина получила травмы.В ликвидации пожара участвовали ликвидировали 28 огнеборцев и 8 единиц техники МЧС России."Пожар на 60 "квадратах". Причину произошедшего установят дознаватели МЧС", - уточняют в чрезвычайном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курганская область
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2025
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курганская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, новости
На пожаре в жилом доме в Курганской области спасли 15 детей
15 детей спасли на пожаре в общежитии Курганской области