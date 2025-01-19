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Маргарита Симоньян рассказала о самочувствии Тиграна Кеосаяна
Маргарита Симоньян рассказала о самочувствии Тиграна Кеосаяна - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Маргарита Симоньян рассказала о самочувствии Тиграна Кеосаяна
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала о состоянии своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Информацию она... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T17:05
2025-01-19T17:05
2025-01-19T17:05
маргарита симоньян
тигран кеосаян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала о состоянии своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Информацию она разместила в своем Telegram-канале.Маргарита отметила, что она с детьми и обеими мамами готовы ждать столько, понадобится.Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Известно об этом стало в начале января."У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце… Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него", - написала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян 9 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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маргарита симоньян, тигран кеосаян, новости, россия, rt, международная медиагруппа "россия сегодня"
Маргарита Симоньян рассказала о самочувствии Тиграна Кеосаяна
Маргарита Симоньян в Крещение поблагодарила всех молящихся за Тиграна Кеосаяна
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала о состоянии своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Информацию она разместила в своем Telegram-канале.
"Сегодня Крещение, и я хочу сказать спасибо всем, кто молится в эти дни за Тиграна - а это огромное множество людей. Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне - знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее", - говорится в сообщении.
Маргарита отметила, что она с детьми и обеими мамами готовы ждать столько, понадобится.
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Известно об этом стало в начале января.
"У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце… Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него", - написала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян 9 января.
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