https://crimea.ria.ru/20250119/margarita-simonyan-rasskazala-o-samochuvstvii-tigrana-keosayana-1143485311.html

Маргарита Симоньян рассказала о самочувствии Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян рассказала о самочувствии Тиграна Кеосаяна - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Маргарита Симоньян рассказала о самочувствии Тиграна Кеосаяна

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала о состоянии своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Информацию она... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T17:05

2025-01-19T17:05

2025-01-19T17:05

маргарита симоньян

тигран кеосаян

новости

россия

rt

международная медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала о состоянии своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Информацию она разместила в своем Telegram-канале.Маргарита отметила, что она с детьми и обеими мамами готовы ждать столько, понадобится.Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Известно об этом стало в начале января."У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце… Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него", - написала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян 9 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2025

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, тигран кеосаян, новости, россия, rt, международная медиагруппа "россия сегодня"