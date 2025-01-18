https://crimea.ria.ru/20250118/zaschitniki-zemli-russkoy-proryv-blokady-leningrada-1143445299.html

Защитники земли русской: прорыв блокады Ленинграда

Защитники земли русской: прорыв блокады Ленинграда - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Защитники земли русской: прорыв блокады Ленинграда

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда. В ходе операции "Искра" советским войскам удалось пробить в... РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T14:00

2025-01-18T14:00

2025-01-18T14:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда. В ходе операции "Искра" советским войскам удалось пробить в немецкой обороне коридор шириной около 10 км. Город на Неве, который нацисты пытались удушить в смертельных оковах, снова получил транспортную связь с "Большой землей".Сайт РИА Новости Крым начинает спецпроект "Защитники земли русской", посвященный героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.К началу осени 1941 года Ленинград (ныне Санкт-Петербург) оказался в блокаде. Оккупанты рассчитывали сломить сопротивление защитников города и овладеть им. В осажденном Ленинграде оказались более 2,5 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасы продовольствия иссякали. С конца ноября жители осажденного города получали 250 граммов хлеба по рабочей карточке и вдвое меньше по служащей и детской. На столах жителей блокадного города появились котлеты из клевера и мокрицы, запеканка из сныти, салат из одуванчиков, суп и лепешки из крапивы. В октябре в городе умерли более 6 тысяч человек, в ноябре — более 9 тысяч, а в декабре 1941-го скончались около 40 тысяч ленинградцев.В конце 1941-го и в 1942 году Красная Армия дважды пыталась деблокировать город, но врагу удалось удержать свои позиции. Только в январе 1943 года, когда основные силы вермахта были стянуты к Сталинграду, блокаду удалось прорвать.Операцию "Искра" готовили в строжайшей секретности. Ее проводили силами 67-й и 13-й воздушных армий Ленинградского фронта, 2-й ударной армии, а также части сил 8-й армии и 14-й воздушной армии Волховского фронта. В их распоряжении находились почти 303 тысячи человек, около 4,9 тысячи орудий и минометов, более 600 танков и 809 самолетов. Командовал Ленинградским фронтом генерал-полковник Леонид Говоров, Волховским — генерал армии Кирилл Мерецков. За координацию действий двух фронтов отвечали маршалы Георгий Жуков и Клим Ворошилов.Соединениям Красной Армии противостояла 18-я армия вермахта под командованием генерал-фельдмаршала Георга фон Кюхлера. У немцев насчитывалось около 60 тысяч человек, 700 орудий и минометов, около 50 танков и 200 самолетов.Главные удары было решено нанести под Шлиссельбургом — в самой узкой части выступа немецкой обороны, примыкавшего к Ладожскому озеру. В этом месте рубежи передовых частей Ленинградского и Волховского фронтов разделяли 15 километров земли, перепаханной траншеями и противотанковыми рвами.Операция началась утром 12 января с массированных советских ударов артиллерией, авиацией и кораблей Балтийского флота. С завершением двухчасовой артподготовки в атаку под прикрытием огневого вала поднимается пехота двух ударных групп.Красноармеец-стрелок Дмитрий Молодцов посмертно получил звание Героя Советского Союза за то, что во время штурма вражеского дзота у поселка Марьино закрыл собой пулемет, после чего его товарищи захватили батарею тяжелых орудий. Его подвиг повторил командир пятой роты 533-го полка 128-й стрелковой дивизии старший лейтенант Яков Богдан. 20-летний санинструктор Василий Ашитов за два дня боев вынес с поля боя 80 раненых и убил 15 гитлеровцев. Посмертно награжден орденом Красной звезды. Юные девушки-вожатые собачьих упряжек, такие как 19-летняя Рита Меньшагина, вывезли из-под обстрелов 800 раненых, прокладывали связь, доставляли донесения и боеприпасы, обезвреживали мины… Свои герои в этих боях были на каждом участке фронта, вспоминал бывший начальник учетно-планового отдела штаба 2-й ударной армии Кузьма Перлов.Всего в ходе операции погибли 34 тысяч советских солдат. Немцы потеряли 23 тысячи.С завершением операции "Искра" инициатива ведения боевых действий под Ленинградом окончательно перешла к советским войскам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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история, защитники земли русской, великая отечественная война, блокада ленинграда, россия, ссср, память