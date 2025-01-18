Рейтинг@Mail.ru
Защитники земли русской: прорыв блокады Ленинграда - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20250118/zaschitniki-zemli-russkoy-proryv-blokady-leningrada-1143445299.html
Защитники земли русской: прорыв блокады Ленинграда
Защитники земли русской: прорыв блокады Ленинграда - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Защитники земли русской: прорыв блокады Ленинграда
18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда. В ходе операции "Искра" советским войскам удалось пробить в... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T14:00
2025-01-18T14:00
инфографика
история
защитники земли русской
великая отечественная война
блокада ленинграда
россия
ссср
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143445579_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_dd28e3da5016ef7dcb960e82b55456a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда. В ходе операции "Искра" советским войскам удалось пробить в немецкой обороне коридор шириной около 10 км. Город на Неве, который нацисты пытались удушить в смертельных оковах, снова получил транспортную связь с "Большой землей".Сайт РИА Новости Крым начинает спецпроект "Защитники земли русской", посвященный героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.К началу осени 1941 года Ленинград (ныне Санкт-Петербург) оказался в блокаде. Оккупанты рассчитывали сломить сопротивление защитников города и овладеть им. В осажденном Ленинграде оказались более 2,5 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасы продовольствия иссякали. С конца ноября жители осажденного города получали 250 граммов хлеба по рабочей карточке и вдвое меньше по служащей и детской. На столах жителей блокадного города появились котлеты из клевера и мокрицы, запеканка из сныти, салат из одуванчиков, суп и лепешки из крапивы. В октябре в городе умерли более 6 тысяч человек, в ноябре — более 9 тысяч, а в декабре 1941-го скончались около 40 тысяч ленинградцев.В конце 1941-го и в 1942 году Красная Армия дважды пыталась деблокировать город, но врагу удалось удержать свои позиции. Только в январе 1943 года, когда основные силы вермахта были стянуты к Сталинграду, блокаду удалось прорвать.Операцию "Искра" готовили в строжайшей секретности. Ее проводили силами 67-й и 13-й воздушных армий Ленинградского фронта, 2-й ударной армии, а также части сил 8-й армии и 14-й воздушной армии Волховского фронта. В их распоряжении находились почти 303 тысячи человек, около 4,9 тысячи орудий и минометов, более 600 танков и 809 самолетов. Командовал Ленинградским фронтом генерал-полковник Леонид Говоров, Волховским — генерал армии Кирилл Мерецков. За координацию действий двух фронтов отвечали маршалы Георгий Жуков и Клим Ворошилов.Соединениям Красной Армии противостояла 18-я армия вермахта под командованием генерал-фельдмаршала Георга фон Кюхлера. У немцев насчитывалось около 60 тысяч человек, 700 орудий и минометов, около 50 танков и 200 самолетов.Главные удары было решено нанести под Шлиссельбургом — в самой узкой части выступа немецкой обороны, примыкавшего к Ладожскому озеру. В этом месте рубежи передовых частей Ленинградского и Волховского фронтов разделяли 15 километров земли, перепаханной траншеями и противотанковыми рвами.Операция началась утром 12 января с массированных советских ударов артиллерией, авиацией и кораблей Балтийского флота. С завершением двухчасовой артподготовки в атаку под прикрытием огневого вала поднимается пехота двух ударных групп.Красноармеец-стрелок Дмитрий Молодцов посмертно получил звание Героя Советского Союза за то, что во время штурма вражеского дзота у поселка Марьино закрыл собой пулемет, после чего его товарищи захватили батарею тяжелых орудий. Его подвиг повторил командир пятой роты 533-го полка 128-й стрелковой дивизии старший лейтенант Яков Богдан. 20-летний санинструктор Василий Ашитов за два дня боев вынес с поля боя 80 раненых и убил 15 гитлеровцев. Посмертно награжден орденом Красной звезды. Юные девушки-вожатые собачьих упряжек, такие как 19-летняя Рита Меньшагина, вывезли из-под обстрелов 800 раненых, прокладывали связь, доставляли донесения и боеприпасы, обезвреживали мины… Свои герои в этих боях были на каждом участке фронта, вспоминал бывший начальник учетно-планового отдела штаба 2-й ударной армии Кузьма Перлов.Всего в ходе операции погибли 34 тысяч советских солдат. Немцы потеряли 23 тысячи.С завершением операции "Искра" инициатива ведения боевых действий под Ленинградом окончательно перешла к советским войскам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250116/zaschitniki-zemli-russkoy-istoriya-sudakskogo-desanta-1143388180.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143445579_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_7de829cf3f92b8e35fd221ba1d65d2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
история, защитники земли русской, великая отечественная война, блокада ленинграда, россия, ссср, память
Защитники земли русской: прорыв блокады Ленинграда

Как была прорвана блокада Ленинграда

14:00 18.01.2025
 
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкОперация "Искра" - наступательная операция советских войск с целью прорыва блокады Ленинграда (12-30 января 1943 г.).
Операция Искра - наступательная операция советских войск с целью прорыва блокады Ленинграда (12-30 января 1943 г.). - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда. В ходе операции "Искра" советским войскам удалось пробить в немецкой обороне коридор шириной около 10 км. Город на Неве, который нацисты пытались удушить в смертельных оковах, снова получил транспортную связь с "Большой землей".
Сайт РИА Новости Крым начинает спецпроект "Защитники земли русской", посвященный героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.
Прорыв блокады ЛенинградаПрорыв блокады Ленинграда
К началу осени 1941 года Ленинград (ныне Санкт-Петербург) оказался в блокаде. Оккупанты рассчитывали сломить сопротивление защитников города и овладеть им. В осажденном Ленинграде оказались более 2,5 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасы продовольствия иссякали. С конца ноября жители осажденного города получали 250 граммов хлеба по рабочей карточке и вдвое меньше по служащей и детской. На столах жителей блокадного города появились котлеты из клевера и мокрицы, запеканка из сныти, салат из одуванчиков, суп и лепешки из крапивы. В октябре в городе умерли более 6 тысяч человек, в ноябре — более 9 тысяч, а в декабре 1941-го скончались около 40 тысяч ленинградцев.
В конце 1941-го и в 1942 году Красная Армия дважды пыталась деблокировать город, но врагу удалось удержать свои позиции. Только в январе 1943 года, когда основные силы вермахта были стянуты к Сталинграду, блокаду удалось прорвать.
Операцию "Искра" готовили в строжайшей секретности. Ее проводили силами 67-й и 13-й воздушных армий Ленинградского фронта, 2-й ударной армии, а также части сил 8-й армии и 14-й воздушной армии Волховского фронта. В их распоряжении находились почти 303 тысячи человек, около 4,9 тысячи орудий и минометов, более 600 танков и 809 самолетов. Командовал Ленинградским фронтом генерал-полковник Леонид Говоров, Волховским — генерал армии Кирилл Мерецков. За координацию действий двух фронтов отвечали маршалы Георгий Жуков и Клим Ворошилов.
Соединениям Красной Армии противостояла 18-я армия вермахта под командованием генерал-фельдмаршала Георга фон Кюхлера. У немцев насчитывалось около 60 тысяч человек, 700 орудий и минометов, около 50 танков и 200 самолетов.
Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Крымская наступательная операция (8 апреля - 12 мая 1944 года). - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
16 января, 13:43
Защитники земли русской: история Судакского десанта
Главные удары было решено нанести под Шлиссельбургом — в самой узкой части выступа немецкой обороны, примыкавшего к Ладожскому озеру. В этом месте рубежи передовых частей Ленинградского и Волховского фронтов разделяли 15 километров земли, перепаханной траншеями и противотанковыми рвами.
Операция началась утром 12 января с массированных советских ударов артиллерией, авиацией и кораблей Балтийского флота. С завершением двухчасовой артподготовки в атаку под прикрытием огневого вала поднимается пехота двух ударных групп.
Упорные и кровопролитные бои продолжались неделю. В сражениях отличилась 136-я дивизия генерал-майора Николая Симоняка. Ее бойцы забирались на крутые ледяные откосы с помощью кошек и багров, закрепляли там лестницы. Кроме того, именно здесь, в ходе операции "Искра", красноармейцы впервые подбили и захватили новейший немецкий тяжелый танк "Тигр", который оперативно отправили в Москву для изучения.
Красноармеец-стрелок Дмитрий Молодцов посмертно получил звание Героя Советского Союза за то, что во время штурма вражеского дзота у поселка Марьино закрыл собой пулемет, после чего его товарищи захватили батарею тяжелых орудий. Его подвиг повторил командир пятой роты 533-го полка 128-й стрелковой дивизии старший лейтенант Яков Богдан. 20-летний санинструктор Василий Ашитов за два дня боев вынес с поля боя 80 раненых и убил 15 гитлеровцев. Посмертно награжден орденом Красной звезды. Юные девушки-вожатые собачьих упряжек, такие как 19-летняя Рита Меньшагина, вывезли из-под обстрелов 800 раненых, прокладывали связь, доставляли донесения и боеприпасы, обезвреживали мины… Свои герои в этих боях были на каждом участке фронта, вспоминал бывший начальник учетно-планового отдела штаба 2-й ударной армии Кузьма Перлов.
Всего в ходе операции погибли 34 тысяч советских солдат. Немцы потеряли 23 тысячи.
К 18 января солдаты Ленинградского фронта прорвали немецкую оборону на 12-километровом участке Московская Дубровка — Шлиссельбург. Соединившись с войсками Волховского фронта, они сумели восстановить сухопутную связь Ленинграда со страной по узкой полосе южного берега Ладожского озера. В течение 17 суток от станции Поляна до Шлиссельбурга продолжили железную дорогу. Утром 7 февраля с "Большой земли" прибыл первый железнодорожный эшелон, доставивший в блокадный Ленинград 800 тонн сливочного масла. Это был подарок жителям города от рабочих Челябинска.
© РИА Новости . Александр Бродский / Перейти в фотобанкСнятие блокады Ленинграда. Первый поезд прошел по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы".
Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд прошел по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала Дорогой Победы. - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Александр Бродский
Перейти в фотобанк
Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд прошел по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы".
С завершением операции "Искра" инициатива ведения боевых действий под Ленинградом окончательно перешла к советским войскам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаИсторияЗащитники земли русскойВеликая Отечественная войнаБлокада ЛенинградаРоссияСССРПамять
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Машина улетела в кювет на трассе в Сочи: двое пострадали
16:05Освобождение Курской области: ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиков
15:57Пушилин приехал в Курахово
15:27Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря
14:48Хотел познакомиться с девушкой: в Керчи мужчина украл игрушку из кафе
14:27В Алуште техника разбила набережную
14:00Защитники земли русской: прорыв блокады Ленинграда
13:44Экс-советник Трампа сообщил плохие новости для Украины
13:27Благодать Божья: в Новом Херсонесе освятили реку Героон перед Крещением
13:11Был пьян и убегал от погони: подробности падения авто с людьми в Фонтанку
12:56Новости СВО: Киев потерял 1530 боевиков за сутки
12:43Российские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНР
12:23На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве
11:55Выброс мазута в Севастополе – собрано 175 тонн загрязненного грунта
11:40В Питере машина рухнула в Фонтанку – ранены трое
11:22В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта
10:55На Крым идет шторм
10:51Машина с пятью людьми в салоне рухнула в реку в Москве
10:25Новые выбросы мазута: актуальная ситуация в зоне ЧС в Крыму и на Кубани
10:09Взрывы на Украине сегодня: в трех областях поражены промышленные объекты
Лента новостейМолния