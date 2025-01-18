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Взрывы на Украине сегодня: в трех областях поражены промышленные объекты

Взрывы на Украине сегодня: в трех областях поражены промышленные объекты - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Взрывы на Украине сегодня: в трех областях поражены промышленные объекты

Утром в субботу взрывы гремят в нескольких украинских областях и в Киеве. В результате зафиксированы повреждения административных зданий и промышленных... РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T10:09

2025-01-18T10:09

2025-01-18T10:10

украина

взрыв

киев

запорожье

днепропетровская область

удары по украине

новости

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воздушная тревога на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Утром в субботу взрывы гремят в нескольких украинских областях и в Киеве. В результате зафиксированы повреждения административных зданий и промышленных предприятий. Об этом сообщают местные СМИ.В подконтрольной ВСУ части Запорожской области в результате ударов получило повреждения административное здание промышленного объекта в Запорожье. Об этом заявил назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван Федоров."Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов", - написал он в своем Telegram-канале.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 7.22 мск в регионе звучала более получаса.Федоров добавил, что за минувшие сутки в девяти населенных пунктах области зафиксировано более 240 взрывов.В Киеве в результате взрывов также повреждено административное здание в Шевченковском районе, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.По данным украинских спасателей, столица подверглась массированной атаке. Ранее о последствиях взрывов после работы систем ПВО сообщал и мэр Киева Виталий Кличко.Мэр Днепродзержинска (украинское название Каменское) Андрей Белоусов заявил о повреждениях промышленного предприятия в Павлограде Днепропетровской области.В течение минувшей ночи в разных частях Украины прогремели сотни взрывов, есть повреждения инфраструктуры и порта. Более 500 взрывов повредили инфраструктуру в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В Измаильском районе Одессы повреждена припортовая инфраструктура, взрывы гремели также в Днепропетровской. Киевской. а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в КиевеГрупповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"Удары по Украине: из-за ракетной атаки в городах массово отключают свет

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днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, киев, запорожье, днепропетровская область, удары по украине, новости, в мире, воздушная тревога на украине