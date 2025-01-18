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Взрывы на Украине сегодня: в трех областях поражены промышленные объекты - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Взрывы на Украине сегодня: в трех областях поражены промышленные объекты
Взрывы на Украине сегодня: в трех областях поражены промышленные объекты - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Взрывы на Украине сегодня: в трех областях поражены промышленные объекты
Утром в субботу взрывы гремят в нескольких украинских областях и в Киеве. В результате зафиксированы повреждения административных зданий и промышленных... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T10:09
2025-01-18T10:10
украина
взрыв
киев
запорожье
днепропетровская область
удары по украине
новости
в мире
воздушная тревога на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Утром в субботу взрывы гремят в нескольких украинских областях и в Киеве. В результате зафиксированы повреждения административных зданий и промышленных предприятий. Об этом сообщают местные СМИ.В подконтрольной ВСУ части Запорожской области в результате ударов получило повреждения административное здание промышленного объекта в Запорожье. Об этом заявил назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван Федоров."Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов", - написал он в своем Telegram-канале.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 7.22 мск в регионе звучала более получаса.Федоров добавил, что за минувшие сутки в девяти населенных пунктах области зафиксировано более 240 взрывов.В Киеве в результате взрывов также повреждено административное здание в Шевченковском районе, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.По данным украинских спасателей, столица подверглась массированной атаке. Ранее о последствиях взрывов после работы систем ПВО сообщал и мэр Киева Виталий Кличко.Мэр Днепродзержинска (украинское название Каменское) Андрей Белоусов заявил о повреждениях промышленного предприятия в Павлограде Днепропетровской области.В течение минувшей ночи в разных частях Украины прогремели сотни взрывов, есть повреждения инфраструктуры и порта. Более 500 взрывов повредили инфраструктуру в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В Измаильском районе Одессы повреждена припортовая инфраструктура, взрывы гремели также в Днепропетровской. Киевской. а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в КиевеГрупповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"Удары по Украине: из-за ракетной атаки в городах массово отключают свет
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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украина, взрыв, киев, запорожье, днепропетровская область, удары по украине, новости, в мире, воздушная тревога на украине
Взрывы на Украине сегодня: в трех областях поражены промышленные объекты

Взрывы на Украине сегодня повредили промышленные предприятия в трех областях

10:09 18.01.2025 (обновлено: 10:10 18.01.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожарные тушат возгорание в Киевской области
Пожарные тушат возгорание в Киевской области
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Утром в субботу взрывы гремят в нескольких украинских областях и в Киеве. В результате зафиксированы повреждения административных зданий и промышленных предприятий. Об этом сообщают местные СМИ.
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области в результате ударов получило повреждения административное здание промышленного объекта в Запорожье. Об этом заявил назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван Федоров.
"Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 7.22 мск в регионе звучала более получаса.
Федоров добавил, что за минувшие сутки в девяти населенных пунктах области зафиксировано более 240 взрывов.
В Киеве в результате взрывов также повреждено административное здание в Шевченковском районе, сообщила в субботу госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.
"Есть частичное разрушение административного здания. Поврежден магистральный водопровод", - говорится в сообщении.
По данным украинских спасателей, столица подверглась массированной атаке. Ранее о последствиях взрывов после работы систем ПВО сообщал и мэр Киева Виталий Кличко.
Мэр Днепродзержинска (украинское название Каменское) Андрей Белоусов заявил о повреждениях промышленного предприятия в Павлограде Днепропетровской области.
В течение минувшей ночи в разных частях Украины прогремели сотни взрывов, есть повреждения инфраструктуры и порта. Более 500 взрывов повредили инфраструктуру в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В Измаильском районе Одессы повреждена припортовая инфраструктура, взрывы гремели также в Днепропетровской. Киевской. а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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УкраинаВзрывКиевЗапорожьеДнепропетровская областьУдары по УкраинеНовостиВ миреВоздушная тревога на Украине
 
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