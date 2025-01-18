https://crimea.ria.ru/20250118/vybros-mazuta-v-sevastopole--sobrano-175-tonn-zagryaznennogo-grunta-1143455671.html

Выброс мазута в Севастополе – собрано 175 тонн загрязненного грунта

Выброс мазута в Севастополе – собрано 175 тонн загрязненного грунта - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Выброс мазута в Севастополе – собрано 175 тонн загрязненного грунта

С начала ликвидации разлива мазута на побережье Севастополя собрали более 175 тонн загрязненного мазутом грунта. Такую статистику привел в субботу губернатор... РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T11:55

2025-01-18T11:55

2025-01-18T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. С начала ликвидации разлива мазута на побережье Севастополя собрали более 175 тонн загрязненного мазутом грунта. Такую статистику привел в субботу губернатор города Михаил Развожаев.По данным губернатора, на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 27 птиц.Он напомнил, что накануне специалисты убрали более 4,5 тонн загрязненного грунта с побережья.Как ранее сообщили в МЧС России, с побережья Крыма, Севастополя и Краснодарского края убрали более 167,5 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, а в акватории пролива собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе очистили морское дно в местах крещенских купанийЛиквидация ЧС в Алуште: как организована работа волонтеровМазут с танкера "Волгонефть-239" прогреют перед откачкой

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