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Выброс мазута в Севастополе – собрано 175 тонн загрязненного грунта - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Выброс мазута в Севастополе – собрано 175 тонн загрязненного грунта
Выброс мазута в Севастополе – собрано 175 тонн загрязненного грунта - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Выброс мазута в Севастополе – собрано 175 тонн загрязненного грунта
С начала ликвидации разлива мазута на побережье Севастополя собрали более 175 тонн загрязненного мазутом грунта. Такую статистику привел в субботу губернатор... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T11:55
2025-01-18T11:55
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
балаклава
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разлив нефтепродуктов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. С начала ликвидации разлива мазута на побережье Севастополя собрали более 175 тонн загрязненного мазутом грунта. Такую статистику привел в субботу губернатор города Михаил Развожаев.По данным губернатора, на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 27 птиц.Он напомнил, что накануне специалисты убрали более 4,5 тонн загрязненного грунта с побережья.Как ранее сообщили в МЧС России, с побережья Крыма, Севастополя и Краснодарского края убрали более 167,5 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, а в акватории пролива собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе очистили морское дно в местах крещенских купанийЛиквидация ЧС в Алуште: как организована работа волонтеровМазут с танкера "Волгонефть-239" прогреют перед откачкой
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, балаклава, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, экология, крым, новости крыма
Выброс мазута в Севастополе – собрано 175 тонн загрязненного грунта

В Севастополе собрали более 175 тонн загрязненного мазутом грунта - Развожаев

11:55 18.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевУборка мазута и спасение птиц в Севастополе
Уборка мазута и спасение птиц в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. С начала ликвидации разлива мазута на побережье Севастополя собрали более 175 тонн загрязненного мазутом грунта. Такую статистику привел в субботу губернатор города Михаил Развожаев.

"За все время работ вывезено 175,6 тонны. Продолжается вывоз мешков с побережья. Сегодня спасатели и волонтеры работают в Балаклаве и Голубой бухте", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 27 птиц.
Он напомнил, что накануне специалисты убрали более 4,5 тонн загрязненного грунта с побережья.
Как ранее сообщили в МЧС России, с побережья Крыма, Севастополя и Краснодарского края убрали более 167,5 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, а в акватории пролива собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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