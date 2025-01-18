https://crimea.ria.ru/20250118/voennye-korabli-nato-nachali-patrulirovanie-baltiyskogo-morya-1143461801.html

Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря

Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря

В Балтийском море военные корабли НАТО приступили к патрулированию акватории в рамках миссии "Балтийский страж". Об этом со ссылкой на эстонские СМИ пишет РИА... РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T15:27

2025-01-18T15:27

2025-01-18T16:09

балтийское море

нато

в мире

новости

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111611/04/1116110456_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_17b6c129f8769cab0f46be5e80151bb2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Балтийском море военные корабли НАТО приступили к патрулированию акватории в рамках миссии "Балтийский страж". Об этом со ссылкой на эстонские СМИ пишет РИА Новости.14 января альянс решил увеличить свое военное присутствие в странах Балтики, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по окончании саммита стран НАТО. По его словам, такое "беспрецедентное решение принято из-за нарастающей российской агрессии".По данным СМИ, на борту фрегата "Тромп" есть вертолет, также задействовано гидролокационное судно."Мы следим за ситуацией, и если произойдет что-то странное, то будем готовы реагировать", - приводят слова коммодора ВМС Нидерландов Арьена Варнаара издания.Глава финского МИД Элина Валтонен ранее заявила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга инфраструктуры. Швеция планировала отправить три корабля и один самолет. В 2024 году в Балтийском море произошло несколько инцидентов с повреждением кабелей связи. Так, в ноябре был поврежден телекоммуникационный кабель между Финляндией и Германией, Министр обороны ФРГ Борис Писториус связал это с диверсией. 19 ноября стало известно о повреждении второго кабеля связи, который соединяет Швецию и Литву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в ЕвропеПремьер Польши заявил о наращивании военного присутствия НАТО на БалтикеНАТО и Америка наращивают военное присутствие в Арктике

балтийское море

эстония

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийское море, нато, в мире, новости, эстония