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Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря
Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря
В Балтийском море военные корабли НАТО приступили к патрулированию акватории в рамках миссии "Балтийский страж". Об этом со ссылкой на эстонские СМИ пишет РИА... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T15:27
2025-01-18T15:27
2025-01-18T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Балтийском море военные корабли НАТО приступили к патрулированию акватории в рамках миссии "Балтийский страж". Об этом со ссылкой на эстонские СМИ пишет РИА Новости.14 января альянс решил увеличить свое военное присутствие в странах Балтики, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по окончании саммита стран НАТО. По его словам, такое "беспрецедентное решение принято из-за нарастающей российской агрессии".По данным СМИ, на борту фрегата "Тромп" есть вертолет, также задействовано гидролокационное судно."Мы следим за ситуацией, и если произойдет что-то странное, то будем готовы реагировать", - приводят слова коммодора ВМС Нидерландов Арьена Варнаара издания.Глава финского МИД Элина Валтонен ранее заявила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга инфраструктуры. Швеция планировала отправить три корабля и один самолет. В 2024 году в Балтийском море произошло несколько инцидентов с повреждением кабелей связи. Так, в ноябре был поврежден телекоммуникационный кабель между Финляндией и Германией, Министр обороны ФРГ Борис Писториус связал это с диверсией. 19 ноября стало известно о повреждении второго кабеля связи, который соединяет Швецию и Литву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в ЕвропеПремьер Польши заявил о наращивании военного присутствия НАТО на БалтикеНАТО и Америка наращивают военное присутствие в Арктике
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балтийское море, нато, в мире, новости, эстония
Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря
Военные корабли и вертолеты НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря – СМИ
15:27 18.01.2025 (обновлено: 16:09 18.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Балтийском море военные корабли НАТО приступили к патрулированию акватории в рамках миссии "Балтийский страж". Об этом со ссылкой на эстонские СМИ пишет РИА Новости.
14 января альянс решил увеличить свое военное присутствие в странах Балтики
, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по окончании саммита стран НАТО. По его словам, такое "беспрецедентное решение принято из-за нарастающей российской агрессии".
"Военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках операции "Балтийский страж". Часть кораблей встала на якорь в Минной гавани Таллина. В Таллине бросили якорь два корабля НАТО, принимающие участие в патрулировании Балтийского моря... Фрегат королевского флота Нидерландов "Тромп" возглавляет эту эскадру", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, на борту фрегата "Тромп" есть вертолет, также задействовано гидролокационное судно.
"Мы следим за ситуацией, и если произойдет что-то странное, то будем готовы реагировать", - приводят слова коммодора ВМС Нидерландов Арьена Варнаара издания.
Глава финского МИД Элина Валтонен ранее заявила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга инфраструктуры. Швеция планировала отправить три корабля и один самолет.
В 2024 году в Балтийском море произошло несколько инцидентов с повреждением кабелей связи. Так, в ноябре был поврежден телекоммуникационный кабель между Финляндией и Германией, Министр обороны ФРГ Борис Писториус связал это с диверсией
. 19 ноября стало известно о повреждении
второго кабеля связи, который соединяет Швецию и Литву.
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