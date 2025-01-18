https://crimea.ria.ru/20250118/v-simferopole-vyyavili-narusheniya-v-rabote-obschestvennogo-transporta-1143454485.html

В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта

В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта - РИА Новости Крым, 18.01.2025

В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта

В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта, следующего в направлении микрорайона Пневматика. Об этом сообщили в пресс-службе городской... РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T11:22

2025-01-18T11:22

2025-01-18T11:22

крым

симферополь

транспорт

общественный транспорт

логистика

общество

георгий сухацкий

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111349/46/1113494640_0:391:5520:3496_1920x0_80_0_0_5a7585de8586dbc38faa8e055fef5961.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта, следующего в направлении микрорайона Пневматика. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Он добавил, что регулярный линейный контроль нацелен на повышение качества транспортных услуг для населения и будет продолжаться.Работа общественного транспорта находится на контроле администрации Симферополя, отметили в пресс-службе.Почти 90 процентов из имеющихся в городском автопарке автобусов и троллейбусов ежедневно выходят на маршруты в Симферополе, сообщал ранее Сухацкий. По его словам, то, что десять процентов транспорта отсутствует, обусловлено в первую очередь нехваткой водителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поднимают цены на проезд в транспортеПодорожание проезда в Крыму – позиция перевозчиковВласти Симферополя назвали причины пробок на улицах города

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, транспорт, общественный транспорт, логистика, общество, георгий сухацкий, новости крыма