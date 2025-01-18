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В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта
В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта - РИА Новости Крым, 18.01.2025
В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта
В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта, следующего в направлении микрорайона Пневматика. Об этом сообщили в пресс-службе городской... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T11:22
2025-01-18T11:22
крым
симферополь
транспорт
общественный транспорт
логистика
общество
георгий сухацкий
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта, следующего в направлении микрорайона Пневматика. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Он добавил, что регулярный линейный контроль нацелен на повышение качества транспортных услуг для населения и будет продолжаться.Работа общественного транспорта находится на контроле администрации Симферополя, отметили в пресс-службе.Почти 90 процентов из имеющихся в городском автопарке автобусов и троллейбусов ежедневно выходят на маршруты в Симферополе, сообщал ранее Сухацкий. По его словам, то, что десять процентов транспорта отсутствует, обусловлено в первую очередь нехваткой водителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поднимают цены на проезд в транспортеПодорожание проезда в Крыму – позиция перевозчиковВласти Симферополя назвали причины пробок на улицах города
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крым, симферополь, транспорт, общественный транспорт, логистика, общество, георгий сухацкий, новости крыма
В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта

В Симферополь в общественном транспорте на одном из маршрутов выявили нарушения

11:22 18.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОбщественный транспорт в Симферополе зимой
Общественный транспорт в Симферополе зимой - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта, следующего в направлении микрорайона Пневматика. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Среди выявленных нарушений: ненадлежащее состояние салона транспортных средств, отсутствие схемы маршрута и расписания движения у водительского состава, недовыпуск единиц на маршруте, а также нарушение расписания движения", - уточнил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
Он добавил, что регулярный линейный контроль нацелен на повышение качества транспортных услуг для населения и будет продолжаться.
Работа общественного транспорта находится на контроле администрации Симферополя, отметили в пресс-службе.
Почти 90 процентов из имеющихся в городском автопарке автобусов и троллейбусов ежедневно выходят на маршруты в Симферополе, сообщал ранее Сухацкий. По его словам, то, что десять процентов транспорта отсутствует, обусловлено в первую очередь нехваткой водителей.
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КрымСимферопольТранспортОбщественный транспортЛогистикаОбществоГеоргий СухацкийНовости Крыма
 
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