https://crimea.ria.ru/20250118/v-simferopole-vyyavili-narusheniya-v-rabote-obschestvennogo-transporta-1143454485.html
В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта
В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта - РИА Новости Крым, 18.01.2025
В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта
В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта, следующего в направлении микрорайона Пневматика. Об этом сообщили в пресс-службе городской... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T11:22
2025-01-18T11:22
2025-01-18T11:22
крым
симферополь
транспорт
общественный транспорт
логистика
общество
георгий сухацкий
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111349/46/1113494640_0:391:5520:3496_1920x0_80_0_0_5a7585de8586dbc38faa8e055fef5961.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта, следующего в направлении микрорайона Пневматика. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Он добавил, что регулярный линейный контроль нацелен на повышение качества транспортных услуг для населения и будет продолжаться.Работа общественного транспорта находится на контроле администрации Симферополя, отметили в пресс-службе.Почти 90 процентов из имеющихся в городском автопарке автобусов и троллейбусов ежедневно выходят на маршруты в Симферополе, сообщал ранее Сухацкий. По его словам, то, что десять процентов транспорта отсутствует, обусловлено в первую очередь нехваткой водителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поднимают цены на проезд в транспортеПодорожание проезда в Крыму – позиция перевозчиковВласти Симферополя назвали причины пробок на улицах города
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111349/46/1113494640_0:0:4908:3680_1920x0_80_0_0_852348b98d32f8ed575a1f0444fea736.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, транспорт, общественный транспорт, логистика, общество, георгий сухацкий, новости крыма
В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта
В Симферополь в общественном транспорте на одном из маршрутов выявили нарушения