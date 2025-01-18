В Питере машина рухнула в Фонтанку – ранены трое
В Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку
11:40 18.01.2025 (обновлено: 11:41 18.01.2025)
© МЧС РоссииВ Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге автомобиль с водителем и двумя пассажирами упал в Фонтанку. Об этом сообщает МЧС России.
Отмечается, что авария произошла в субботу на набережной. Легковушка протаранила ограждение и упала в воду.
© МЧС РоссииВ Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку
© МЧС России
В Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку
"Внутри находились двое мужчин и женщина. Из салона они выбрались самостоятельно, добраться на берег помогли спасатели. Все трое госпитализированы", - сказано в сообщении.
Машину из реки с помощью автокрана и плавсредств достали спасатели и водолазы.
© МЧС РоссииВ Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку
© МЧС России
В Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку
В субботу в Москве произошло аналогичное ЧП. Там на Нагатинской набережной в реку упал автомобиль с пятью людьми в салоне.
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