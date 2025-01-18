https://crimea.ria.ru/20250118/v-pitere-mashina-rukhnula-v-fontanku--raneny-troe-1143455196.html

В Питере машина рухнула в Фонтанку – ранены трое

В Питере машина рухнула в Фонтанку – ранены трое - РИА Новости Крым, 18.01.2025

В Питере машина рухнула в Фонтанку – ранены трое

В Санкт-Петербурге автомобиль с водителем и двумя пассажирами упал в Фонтанку. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T11:40

2025-01-18T11:40

2025-01-18T11:41

санкт-петербург

происшествия

дтп

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

транспорт

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге автомобиль с водителем и двумя пассажирами упал в Фонтанку. Об этом сообщает МЧС России.Отмечается, что авария произошла в субботу на набережной. Легковушка протаранила ограждение и упала в воду.Машину из реки с помощью автокрана и плавсредств достали спасатели и водолазы. В субботу в Москве произошло аналогичное ЧП. Там на Нагатинской набережной в реку упал автомобиль с пятью людьми в салоне. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, дтп, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, транспорт, общество