Рейтинг@Mail.ru
В Питере машина рухнула в Фонтанку – ранены трое - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250118/v-pitere-mashina-rukhnula-v-fontanku--raneny-troe-1143455196.html
В Питере машина рухнула в Фонтанку – ранены трое
В Питере машина рухнула в Фонтанку – ранены трое - РИА Новости Крым, 18.01.2025
В Питере машина рухнула в Фонтанку – ранены трое
В Санкт-Петербурге автомобиль с водителем и двумя пассажирами упал в Фонтанку. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T11:40
2025-01-18T11:41
санкт-петербург
происшествия
дтп
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
транспорт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/12/1143454729_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_14af17fb9b1b107337eae7cda314632b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге автомобиль с водителем и двумя пассажирами упал в Фонтанку. Об этом сообщает МЧС России.Отмечается, что авария произошла в субботу на набережной. Легковушка протаранила ограждение и упала в воду.Машину из реки с помощью автокрана и плавсредств достали спасатели и водолазы. В субботу в Москве произошло аналогичное ЧП. Там на Нагатинской набережной в реку упал автомобиль с пятью людьми в салоне. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/12/1143454729_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_257fb3205da8f5afc98cf2c65aa1e2f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия, дтп, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, транспорт, общество
В Питере машина рухнула в Фонтанку – ранены трое

В Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку

11:40 18.01.2025 (обновлено: 11:41 18.01.2025)
 
© МЧС РоссииВ Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку
В Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге автомобиль с водителем и двумя пассажирами упал в Фонтанку. Об этом сообщает МЧС России.
Отмечается, что авария произошла в субботу на набережной. Легковушка протаранила ограждение и упала в воду.
© МЧС РоссииВ Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку
В Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку
© МЧС России
В Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку
"Внутри находились двое мужчин и женщина. Из салона они выбрались самостоятельно, добраться на берег помогли спасатели. Все трое госпитализированы", - сказано в сообщении.
Машину из реки с помощью автокрана и плавсредств достали спасатели и водолазы.
© МЧС РоссииВ Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку
В Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку
© МЧС России
В Санкт-Петербурге машина с тремя людьми рухнула в Фонтанку
В субботу в Москве произошло аналогичное ЧП. Там на Нагатинской набережной в реку упал автомобиль с пятью людьми в салоне.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Санкт-ПетербургПроисшествияДТПМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиТранспортОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:11Был пьян и убегал от погони: подробности падения авто с людьми в Фонтанку
12:56Новости СВО: Киев потерял 1530 боевиков за сутки
12:43Российские войска освободили Петропавловку и Времевку в ДНР
12:23На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве
11:55Выброс мазута в Севастополе – собрано 175 тонн загрязненного грунта
11:40В Питере машина рухнула в Фонтанку – ранены трое
11:22В Симферополе выявили нарушения в работе общественного транспорта
10:55На Крым идет шторм
10:51Машина с пятью людьми в салоне рухнула в реку в Москве
10:25Новые выбросы мазута: актуальная ситуация в зоне ЧС в Крыму и на Кубани
10:09Взрывы на Украине сегодня: в трех областях поражены промышленные объекты
09:49"Дарит надежду": крымчан поздравили с годовщиной Переяславской рады
09:29Какие памятники культуры в Керчи будут спасать от разрушения в 2025 году
08:57"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией
08:39Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов
08:13Мощные взрывы прогремели в Киеве
07:56Крыму нужны бассейны для подготовки спортсменов
07:31Над Россией уничтожили 46 беспилотников
07:02В Крыму уверены в появлении нового Богдана Хмельницкого на Украине
00:01Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Крыму на 18 января
Лента новостейМолния