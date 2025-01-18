https://crimea.ria.ru/20250118/v-krymu-uvereny-v-poyavlenii-novogo-bogdana-khmelnitskogo-na-ukraine-1143421734.html

В Крыму уверены в появлении нового Богдана Хмельницкого на Украине

В Крыму уверены в появлении нового Богдана Хмельницкого на Украине - РИА Новости Крым, 18.01.2025

В Крыму уверены в появлении нового Богдана Хмельницкого на Украине

На Украине рано или поздно сформируются силы, которые будут способствовать воссоединению этих земель с Россией, фактически этот процесс уже начался. Такое... РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T07:02

2025-01-18T07:02

2025-01-18T07:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. На Украине рано или поздно сформируются силы, которые будут способствовать воссоединению этих земель с Россией, фактически этот процесс уже начался. Такое мнение РИА Новости Крым высказал первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков в преддверие 371-й годовщины годовщины Переяславской рады, на которой было принято историческое решение об объединении Малороссии с Россией.Политик напомнил, что и сам Хмельницкий, когда начинал восстание, на первых порах не считал переход казацких земель в русское подданство безальтернативным вариантом, однако в конечном итоге две ветви русского народа воссоединились."Сколько пройдет времени, когда воссоединение снова пройдет? На первое воссоединение Руси ушло лет 300-400. Сейчас, думаю, это произойдет гораздо быстрее – в течение двух десятков, может, 50 лет. Для истории полвека – это почти ничто. Но рано или поздно Украина будет вместе с Россией, я в этом не сомневаюсь", - добавил первый замглавы крымского парламента.Цеков также не исключил, что Украине прежде придется повторно пройти период Руины (исторический период второй половины XVII века, когда Гетманщину сотрясали внутриполитические распри и гражданская война, а итогом стал распад государства). Сегодня в стране разгорается внутриполитическая борьба кланов, социально-экономическая ситуация значительно ухудшается, а в народе зреют протестные настроения из-за усилившейся насильственной мобилизации и нежелания киевского режима пойти на мирное урегулирование конфликта.Переяславская рада – собрание старшин запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 18 января 1654 года в Переяславе, на котором было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского (Гетманщины) с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю Алексею Михайловичу. По данным русского посольства, присягу дали более 127 тысяч казаков, мещан и вольных войсковых селян (кроме женщин и холопов, которые к присяге не приводились).Для России Переяславское соглашение привело к приобретению части земель Западной Руси, в том числе древнего Киева. Это событие стало очередным этапом собирания земли русской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине цыгане устроили бунт против силовой мобилизацииУкраине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летнихПамяти Кирилла Стремоусова: он заражал людей мужеством

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переяславская рада, сергей цеков, украина, россия, мнения, общество, политика