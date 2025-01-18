https://crimea.ria.ru/20250118/v-alushte-tekhnika-razbila-naberezhnuyu-1143458952.html

В Алуште техника разбила набережную

В Алуште техника разбила набережную - РИА Новости Крым, 18.01.2025

В Алуште техника разбила набережную

На набережной Алушты техника разбила тротуарную плитку. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T14:27

2025-01-18T14:27

2025-01-18T14:28

крым

алушта

галина огнева

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берегоукрепительные сооружения

благоустройство

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. На набережной Алушты техника разбила тротуарную плитку. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.По ее словам, это произошло во время работ по отсыпке и ремонту берегоукрепительных сооружений курорта.В ближайшее время будут составлены дефектные акты для оценки ущерба, который нанесла Алуште подрядная организация. заверила мэр.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что на Южном берегу Крыма ведется активная работа по восстановлению берегоукрепительных сооружений, а восстановить пляжи планируется к 1 апреля 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, галина огнева, новости крыма, берегоукрепительные сооружения, благоустройство, общество