В Алуште техника разбила набережную
В Алуште техника разбила плитку на набережной – власти
14:27 18.01.2025 (обновлено: 14:28 18.01.2025)
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште техника разбила плитку на набережной
© Telegram Галина Огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. На набережной Алушты техника разбила тротуарную плитку. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.
По ее словам, это произошло во время работ по отсыпке и ремонту берегоукрепительных сооружений курорта.
"К сожалению, часть плитки на прогулочной зоне набережной оказалась повреждена после проезда по ней крупногабаритной техники", - написала она в Telegram-канале.
В ближайшее время будут составлены дефектные акты для оценки ущерба, который нанесла Алуште подрядная организация. заверила мэр.
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште техника разбила плитку на набережной
© Telegram Галина Огнева
В Алуште техника разбила плитку на набережной
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что на Южном берегу Крыма ведется активная работа по восстановлению берегоукрепительных сооружений, а восстановить пляжи планируется к 1 апреля 2025 года.
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