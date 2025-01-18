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В Алуште техника разбила набережную - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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В Алуште техника разбила набережную
В Алуште техника разбила набережную - РИА Новости Крым, 18.01.2025
В Алуште техника разбила набережную
На набережной Алушты техника разбила тротуарную плитку. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T14:27
2025-01-18T14:28
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берегоукрепительные сооружения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. На набережной Алушты техника разбила тротуарную плитку. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.По ее словам, это произошло во время работ по отсыпке и ремонту берегоукрепительных сооружений курорта.В ближайшее время будут составлены дефектные акты для оценки ущерба, который нанесла Алуште подрядная организация. заверила мэр.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что на Южном берегу Крыма ведется активная работа по восстановлению берегоукрепительных сооружений, а восстановить пляжи планируется к 1 апреля 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, алушта, галина огнева, новости крыма, берегоукрепительные сооружения, благоустройство, общество
В Алуште техника разбила набережную

В Алуште техника разбила плитку на набережной – власти

14:27 18.01.2025 (обновлено: 14:28 18.01.2025)
 
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште техника разбила плитку на набережной
В Алуште техника разбила плитку на набережной
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. На набережной Алушты техника разбила тротуарную плитку. Об этом сообщила глава городской администрации Галина Огнева.
По ее словам, это произошло во время работ по отсыпке и ремонту берегоукрепительных сооружений курорта.
"К сожалению, часть плитки на прогулочной зоне набережной оказалась повреждена после проезда по ней крупногабаритной техники", - написала она в Telegram-канале.
В ближайшее время будут составлены дефектные акты для оценки ущерба, который нанесла Алуште подрядная организация. заверила мэр.
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште техника разбила плитку на набережной
В Алуште техника разбила плитку на набережной
© Telegram Галина Огнева
В Алуште техника разбила плитку на набережной
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что на Южном берегу Крыма ведется активная работа по восстановлению берегоукрепительных сооружений, а восстановить пляжи планируется к 1 апреля 2025 года.
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КрымАлуштаГалина ОгневаНовости КрымаБерегоукрепительные сооруженияБлагоустройствоОбщество
 
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