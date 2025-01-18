https://crimea.ria.ru/20250118/po-ukraine-nanesen-gruppovoy-udar-v-otvet-na-ataku-atacms-1143455891.html

На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве

На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве - РИА Новости Крым, 18.01.2025

На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаку ракетами ATACMS по... РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T12:23

2025-01-18T12:23

2025-01-18T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаку ракетами ATACMS по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.16 января ВСУ попытались атаковать Белгородскую область шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты, жертв и разрушений нет.Отмечается, что высокоточный удар нанесен в субботу утром.Цели удара достигнуты, все объекты поражены.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены инфраструктура военных аэродромов, цех производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и техники противника в 156 районах.Конструкторское бюро "Луч" находится в Киеве и входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.В субботу утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в Киеве. Позже госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила о частичном разрушении административного здания в Шевченсковском районе украинской столицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, украина, удары по украине, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , киев