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На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве
На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве - РИА Новости Крым, 18.01.2025
На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаку ракетами ATACMS по... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T12:23
2025-01-18T12:39
министерство обороны рф
новости сво
украина
удары по украине
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаку ракетами ATACMS по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.16 января ВСУ попытались атаковать Белгородскую область шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты, жертв и разрушений нет.Отмечается, что высокоточный удар нанесен в субботу утром.Цели удара достигнуты, все объекты поражены.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены инфраструктура военных аэродромов, цех производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и техники противника в 156 районах.Конструкторское бюро "Луч" находится в Киеве и входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.В субботу утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в Киеве. Позже госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила о частичном разрушении административного здания в Шевченсковском районе украинской столицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, украина, удары по украине, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , киев
На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве

На Украине групповым ударом поражена оборонка за атаку ATACMS по Белгородской области

12:23 18.01.2025 (обновлено: 12:39 18.01.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаку ракетами ATACMS по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.
16 января ВСУ попытались атаковать Белгородскую область шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты, жертв и разрушений нет.
Отмечается, что высокоточный удар нанесен в субботу утром.

"Нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности "Нептун" и реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха", - сказано в сводке военного ведомства.

Цели удара достигнуты, все объекты поражены.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены инфраструктура военных аэродромов, цех производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и техники противника в 156 районах.
Конструкторское бюро "Луч" находится в Киеве и входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
В субботу утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в Киеве. Позже госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила о частичном разрушении административного здания в Шевченсковском районе украинской столицы.
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