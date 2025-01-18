https://crimea.ria.ru/20250118/po-ukraine-nanesen-gruppovoy-udar-v-otvet-na-ataku-atacms-1143455891.html
На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве
На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве - РИА Новости Крым, 18.01.2025
На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаку ракетами ATACMS по... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T12:23
2025-01-18T12:23
2025-01-18T12:39
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаку ракетами ATACMS по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.16 января ВСУ попытались атаковать Белгородскую область шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты, жертв и разрушений нет.Отмечается, что высокоточный удар нанесен в субботу утром.Цели удара достигнуты, все объекты поражены.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены инфраструктура военных аэродромов, цех производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и техники противника в 156 районах.Конструкторское бюро "Луч" находится в Киеве и входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.В субботу утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в Киеве. Позже госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила о частичном разрушении административного здания в Шевченсковском районе украинской столицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, украина, удары по украине, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , киев
На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве
На Украине групповым ударом поражена оборонка за атаку ATACMS по Белгородской области
12:23 18.01.2025 (обновлено: 12:39 18.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаку ракетами ATACMS по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.
16 января ВСУ попытались атаковать Белгородскую область шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS
производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты, жертв и разрушений нет.
Отмечается, что высокоточный удар нанесен в субботу утром.
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности "Нептун" и реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха", - сказано в сводке военного ведомства.
Цели удара достигнуты, все объекты поражены.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены инфраструктура военных аэродромов, цех производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и техники противника в 156 районах.
Конструкторское бюро "Луч" находится в Киеве и входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
В субботу утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в Киеве
. Позже госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила о частичном разрушении административного здания
в Шевченсковском районе украинской столицы.
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