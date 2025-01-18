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Новые выбросы мазута: актуальная ситуация в зоне ЧС в Крыму и на Кубани - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Новые выбросы мазута: актуальная ситуация в зоне ЧС в Крыму и на Кубани
Новые выбросы мазута: актуальная ситуация в зоне ЧС в Крыму и на Кубани - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Новые выбросы мазута: актуальная ситуация в зоне ЧС в Крыму и на Кубани
С побережья Крыма, Севастополя и Краснодарского края убрали более 167,5 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта. Новые незначительные выбросы... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T10:25
2025-01-18T10:25
крым
севастополь
краснодарский край
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
экология
черное море
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. С побережья Крыма, Севастополя и Краснодарского края убрали более 167,5 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта. Новые незначительные выбросы обнаружили в Анапе и Темрюкском районе Кубани. Такие данные приводит МЧС России.На данный момент в районе Керченского пролива обследовано почти 3 тысячи квадратных километров акватории, обработаны почти 43 тысячи квадратных метров. Всего собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости, использованы 4 464 килограммов сорбента.Ситуация в Крыму и СевастополеВ Республике Крым обследуют свыше 524 километров берега от Керчи до села Портовое. Очистили от выбросов нефтепродуктов свыше 181 километра берега – за сутки собраны около 6 тонн.В Севастополе обследуют 165 километров побережья между поселками Ласпи и Андреевка. За сутки собраны 0,4 тонны, вывезены 4,5 тонн.Обстановка в Краснодарском краеНа Кубани мониторинг проводится на береговой линии протяженностью 220 километров берега.Продолжается сбор мазута у кормы танкера "Волгонефть-239". У его кормы собрали порядка 14 тонн мазута, было использовано более полутора тысяч килограммов сорбента. С береговой линии вывезены 289 тонн отходов.Также в акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, всего собраны 16,27 тонн нефтесодержащих отходов и использованы 925 килограммов сорбента.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут с танкера "Волгонефть-239" прогреют перед откачкойВведут ли запрет на вылов рыбы в Черном и Азовском морях из-за ЧСВ Крыму пострадавших от мазута птиц могут выпустить во внутренние водоемы
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крым, севастополь, краснодарский край, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, экология, черное море, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма, новости севастополя, новости
Новые выбросы мазута: актуальная ситуация в зоне ЧС в Крыму и на Кубани

С побережья Крыма и Кубани собрали более 167 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

10:25 18.01.2025
 
© МЧС РоссииМониторинг береговой линии после разлива мазута
Мониторинг береговой линии после разлива мазута
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. С побережья Крыма, Севастополя и Краснодарского края убрали более 167,5 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта. Новые незначительные выбросы обнаружили в Анапе и Темрюкском районе Кубани. Такие данные приводит МЧС России.
"В трех субъектах обследуют 910 километров. От нефтепродуктов очищено более 280 километров берега. Всего с береговой линии собраны 167 578 тонн загрязненного песка и грунта, вывезены 128 231 тонна", - говорится в сообщении.
На данный момент в районе Керченского пролива обследовано почти 3 тысячи квадратных километров акватории, обработаны почти 43 тысячи квадратных метров. Всего собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости, использованы 4 464 килограммов сорбента.

Ситуация в Крыму и Севастополе

В Республике Крым обследуют свыше 524 километров берега от Керчи до села Портовое. Очистили от выбросов нефтепродуктов свыше 181 километра берега – за сутки собраны около 6 тонн.
В Севастополе обследуют 165 километров побережья между поселками Ласпи и Андреевка. За сутки собраны 0,4 тонны, вывезены 4,5 тонн.

Обстановка в Краснодарском крае

На Кубани мониторинг проводится на береговой линии протяженностью 220 километров берега.
"Обнаружены единичные незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района", - проинформировали в ведомстве.
Продолжается сбор мазута у кормы танкера "Волгонефть-239". У его кормы собрали порядка 14 тонн мазута, было использовано более полутора тысяч килограммов сорбента. С береговой линии вывезены 289 тонн отходов.
Также в акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, всего собраны 16,27 тонн нефтесодержащих отходов и использованы 925 килограммов сорбента.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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