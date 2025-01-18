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Новости СВО: Киев потерял 1530 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Новости СВО: Киев потерял 1530 боевиков за сутки
Новости СВО: Киев потерял 1530 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Новости СВО: Киев потерял 1530 боевиков за сутки
Потери украинских войск в зоне спецоперации превысили 1530 военных за последние сутки, сообщается в сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T12:56
2025-01-18T12:56
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Потери украинских войск в зоне спецоперации превысили 1530 военных за последние сутки, сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" разбили врага возле Волчанска и Глубокого Харьковской области, на этом участке ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе М113 производства США, пять автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 245 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.Подразделения "Центра" ликвидировали 585 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов.Бойцы "Днепра" уничтожили до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ "Буковель-AD".Кроме того, средствами ПВО были сбиты 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Также российские войска освободили Петропавловку и Времевку в Донецкой Народной Республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве Восемь групповых ударов - на Украине поражены военные объектыПочти 13 тысяч боевиков уничтожены: потери ВСУ за неделю
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"
Новости СВО: Киев потерял 1530 боевиков за сутки

Новости СВО: Украина потеряла 1530 боевиков за последние сутки боев в зоне спецоперации

12:56 18.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка расчетов ПТУР 30-й мотострелковой бригады ЦВО
Подготовка расчетов ПТУР 30-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Потери украинских войск в зоне спецоперации превысили 1530 военных за последние сутки, сообщается в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" разбили врага возле Волчанска и Глубокого Харьковской области, на этом участке ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе М113 производства США, пять автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 245 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.
Подразделения "Центра" ликвидировали 585 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов.
Бойцы "Днепра" уничтожили до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ "Буковель-AD".
Кроме того, средствами ПВО были сбиты 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Также российские войска освободили Петропавловку и Времевку в Донецкой Народной Республике.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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