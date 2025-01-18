https://crimea.ria.ru/20250118/novosti-svo-kiev-poteryal-1530-boevikov-za-sutki-1143456279.html

Новости СВО: Киев потерял 1530 боевиков за сутки

Новости СВО: Киев потерял 1530 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Новости СВО: Киев потерял 1530 боевиков за сутки

Потери украинских войск в зоне спецоперации превысили 1530 военных за последние сутки, сообщается в сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T12:56

2025-01-18T12:56

2025-01-18T12:56

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "днепр"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

группировка войск "центр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Потери украинских войск в зоне спецоперации превысили 1530 военных за последние сутки, сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" разбили врага возле Волчанска и Глубокого Харьковской области, на этом участке ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе М113 производства США, пять автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 245 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.Подразделения "Центра" ликвидировали 585 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов.Бойцы "Днепра" уничтожили до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ "Буковель-AD".Кроме того, средствами ПВО были сбиты 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Также российские войска освободили Петропавловку и Времевку в Донецкой Народной Республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве Восемь групповых ударов - на Украине поражены военные объектыПочти 13 тысяч боевиков уничтожены: потери ВСУ за неделю

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"