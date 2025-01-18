https://crimea.ria.ru/20250118/nad-rossiey-unichtozhili-46-bespilotnikov-1143451269.html

Над Россией уничтожили 46 беспилотников

Над Россией уничтожили 46 беспилотников - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Над Россией уничтожили 46 беспилотников

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Россию. В ночь на субботу над шестью регионами уничтожены и перехвачены 46... РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T07:31

2025-01-18T07:31

2025-01-18T07:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Россию. В ночь на субботу над шестью регионами уничтожены и перехвачены 46 беспилотников, сообщили в Минобороны.В Тульской области в результате атаки произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами на одном из предприятий региона, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Огонь был потушен к утру.Как отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша, беспилотники были сбиты на территории Кировского района."Один из сбитых БПЛА упал на нежилое строение. Возникшее возгорание ликвидировано силами спасательных служб. На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет". - написал он в Telegram-канале.В Воронежской области и в Воронеже ночью были подавлены несколько БПЛА. Обошлось без жертв и пострадавших. сообщил глава региона Александр Гусев.Вечером 17 января губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о возгорании на территории промышленного предприятия в городе Людиново в результате атаки вражеского беспилотника. По его данным, загорелось промышленное предприятие, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

брянская область

курская область

калужская область

тульская область

белгородская область

воронежская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, брянская область, курская область, калужская область, тульская область, белгородская область, воронежская область, новости