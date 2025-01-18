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Над Россией уничтожили 46 беспилотников - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Над Россией уничтожили 46 беспилотников
Над Россией уничтожили 46 беспилотников - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Над Россией уничтожили 46 беспилотников
Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Россию. В ночь на субботу над шестью регионами уничтожены и перехвачены 46... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T07:31
2025-01-18T07:56
пво
министерство обороны рф
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Россию. В ночь на субботу над шестью регионами уничтожены и перехвачены 46 беспилотников, сообщили в Минобороны.В Тульской области в результате атаки произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами на одном из предприятий региона, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Огонь был потушен к утру.Как отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша, беспилотники были сбиты на территории Кировского района."Один из сбитых БПЛА упал на нежилое строение. Возникшее возгорание ликвидировано силами спасательных служб. На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет". - написал он в Telegram-канале.В Воронежской области и в Воронеже ночью были подавлены несколько БПЛА. Обошлось без жертв и пострадавших. сообщил глава региона Александр Гусев.Вечером 17 января губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о возгорании на территории промышленного предприятия в городе Людиново в результате атаки вражеского беспилотника. По его данным, загорелось промышленное предприятие, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, брянская область, курская область, калужская область, тульская область, белгородская область, воронежская область, новости
Над Россией уничтожили 46 беспилотников

Над шестью регионами России силы ПВО уничтожили 46 беспилотников

07:31 18.01.2025 (обновлено: 07:56 18.01.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Россию. В ночь на субботу над шестью регионами уничтожены и перехвачены 46 беспилотников, сообщили в Минобороны.
"18 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 11 – над Курской, семь – над Калужской, пять беспилотников – над территорией Тульской, три – над территорией Белгородской и два БПЛА – над территорией Воронежской области", сказано в сообщении.
В Тульской области в результате атаки произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами на одном из предприятий региона, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Огонь был потушен к утру.
Как отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша, беспилотники были сбиты на территории Кировского района.
"Один из сбитых БПЛА упал на нежилое строение. Возникшее возгорание ликвидировано силами спасательных служб. На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет". - написал он в Telegram-канале.
В Воронежской области и в Воронеже ночью были подавлены несколько БПЛА. Обошлось без жертв и пострадавших. сообщил глава региона Александр Гусев.
Вечером 17 января губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о возгорании на территории промышленного предприятия в городе Людиново в результате атаки вражеского беспилотника. По его данным, загорелось промышленное предприятие, пострадавших нет.
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ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьБрянская областьКурская областьКалужская областьТульская областьБелгородская областьВоронежская областьНовости
 
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