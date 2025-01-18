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Мощные взрывы прогремели в Киеве - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Мощные взрывы прогремели в Киеве
Мощные взрывы прогремели в Киеве - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Мощные взрывы прогремели в Киеве
Серия взрывов прогремела в нескольких районах Киева утром в субботу. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T08:13
2025-01-18T08:37
украина
киев
взрыв
удары по украине
в мире
виталий кличко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в нескольких районах Киева утром в субботу. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, над городом прокатилось несколько волн взрывов. Силы ПВО сработали на Оболони, в Шевченковском и Деснянском районах. В городе вспыхнули пожары.Кроме того, в нескольких районах Киева после взрывов отсутствует водоснабжение.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.В течение минувшей ночи в разных частях Украины прогремели сотни взрывов, есть повреждения инфраструктуры и порта. Более 500 взрывов повредили инфраструктуру в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В Измаильском районе Одессы повреждена припортовая инфраструктура, взрывы гремели также в Днепропетровской. Киевской. а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь групповых ударов - на Украине поражены военные объектыРоссия ответит на украинский удар ATACMS по Белгородской областиУдары по Украине: сотни взрывов повредили порт и инфраструктуру
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украина, киев, взрыв, удары по украине, в мире, виталий кличко, новости
Мощные взрывы прогремели в Киеве

В Киеве сегодня прогремела серия взрывов

08:13 18.01.2025 (обновлено: 08:37 18.01.2025)
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaОтключение электричества в Киеве
Отключение электричества в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в нескольких районах Киева утром в субботу. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его данным, над городом прокатилось несколько волн взрывов. Силы ПВО сработали на Оболони, в Шевченковском и Деснянском районах. В городе вспыхнули пожары.

"В Шевченковском районе загорелось нежилое строение. Обломками повреждены элементы на входе в метро на станции "Лукьяновская", она закрыта", - написал Кличко в Telegram-канале.

Кроме того, в нескольких районах Киева после взрывов отсутствует водоснабжение.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
В течение минувшей ночи в разных частях Украины прогремели сотни взрывов, есть повреждения инфраструктуры и порта. Более 500 взрывов повредили инфраструктуру в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В Измаильском районе Одессы повреждена припортовая инфраструктура, взрывы гремели также в Днепропетровской. Киевской. а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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УкраинаКиевВзрывУдары по УкраинеВ миреВиталий КличкоНовости
 
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