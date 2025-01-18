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Мощные взрывы прогремели в Киеве

Мощные взрывы прогремели в Киеве - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Мощные взрывы прогремели в Киеве

Серия взрывов прогремела в нескольких районах Киева утром в субботу. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T08:13

2025-01-18T08:13

2025-01-18T08:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в нескольких районах Киева утром в субботу. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, над городом прокатилось несколько волн взрывов. Силы ПВО сработали на Оболони, в Шевченковском и Деснянском районах. В городе вспыхнули пожары.Кроме того, в нескольких районах Киева после взрывов отсутствует водоснабжение.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.В течение минувшей ночи в разных частях Украины прогремели сотни взрывов, есть повреждения инфраструктуры и порта. Более 500 взрывов повредили инфраструктуру в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В Измаильском районе Одессы повреждена припортовая инфраструктура, взрывы гремели также в Днепропетровской. Киевской. а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь групповых ударов - на Украине поражены военные объектыРоссия ответит на украинский удар ATACMS по Белгородской областиУдары по Украине: сотни взрывов повредили порт и инфраструктуру

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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