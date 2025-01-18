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Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Крыму на 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Крыму на 18 января
Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Крыму на 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Крыму на 18 января
В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, в горах - снег; образуются отложение мокрого... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T00:01
2025-01-18T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, в горах - снег; образуются отложение мокрого снега. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами мокрый снег; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2...+4.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +5...+7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +1 до +3, днем столбики термометров покажут от +4до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Крыму на 18 января

Погода в Крыму на 18 января

00:01 18.01.2025
 
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, в горах - снег; образуются отложение мокрого снега. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, днем 0…+5, на южном побережье до +8 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами мокрый снег; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2...+4.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +5...+7.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +1 до +3, днем столбики термометров покажут от +4до +6 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Крыму на 18 января
00:00Какой сегодня праздник: 18 января
22:50Беспилотная атака на Калужскую область - горит промышленный объект
22:33Договор с Ираном и заявления Орбана: главное за день
21:55Пятеро мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Горловку
21:40Оазис в полупустыне: в арт-кластере "Таврида" будет ландшафтный парк
21:16Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратуры
21:14Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
20:41420 детей родилось в Крыму с начала года
20:05Новый гимн Крыма: сколько вариантов подано на конкурс
19:37Половинная готовность: когда достроят новую школу в Феодосии
19:05Локальные ледяные дожди: погода в Крыму на выходные
18:47Рейд в Севастополе открыт
18:41Спасти жизнь другому и защитить себя: как этому учат в Крыму
18:34Чудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадал
18:05В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт
18:02Путин высказался о будущем Сирии
17:51Россия и Иран работают над сопряжением платежных систем - Путин
17:23Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве
17:19В Севастополе очистили морское дно в местах крещенских купаний
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