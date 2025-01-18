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Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Крыму на 18 января

Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Крыму на 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Крыму на 18 января

В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, в горах - снег; образуются отложение мокрого... РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T00:01

2025-01-18T00:01

2025-01-18T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, в горах - снег; образуются отложение мокрого снега. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами мокрый снег; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2...+4.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +5...+7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +1 до +3, днем столбики термометров покажут от +4до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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