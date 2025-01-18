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Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Крыму на 18 января
Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Крыму на 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Крыму на 18 января
В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, в горах - снег; образуются отложение мокрого... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T00:01
2025-01-18T00:01
2025-01-18T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, в горах - снег; образуются отложение мокрого снега. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами мокрый снег; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2...+4.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +5...+7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +1 до +3, днем столбики термометров покажут от +4до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
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ялта
алушта
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судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Крыму на 18 января
Погода в Крыму на 18 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, в горах - снег; образуются отложение мокрого снега. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, днем 0…+5, на южном побережье до +8 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами мокрый снег; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2...+4.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +5...+7.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +1 до +3, днем столбики термометров покажут от +4до +6 градусов.
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