https://crimea.ria.ru/20250118/krymu-nuzhny-basseyny-dlya-podgotovki-sportsmenov-1143444022.html

Крыму нужны бассейны для подготовки спортсменов

Крыму нужны бассейны для подготовки спортсменов - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Крыму нужны бассейны для подготовки спортсменов

Крыму нужны государственные бассейны, на базе которых можно готовить детей, выбирающих спортивную карьеру и показывающих высокие результаты. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T07:56

2025-01-18T07:56

2025-01-18T07:43

спорт

радио "спутник в крыму"

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новости крыма

елена мельникова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Крыму нужны государственные бассейны, на базе которых можно готовить детей, выбирающих спортивную карьеру и показывающих высокие результаты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила президент Федерации плавания республики Елена Мельникова.По ее словам, на сегодняшний день профессиональных пловцов в Крыму готовят только в трех бюджетных образовательных учреждениях.Самое большое из них – Спортивная школа водных видов спорта им. В.С. Маргаритова в Симферополе. "Там больше всего готовят спортсменов высокого класса", – отметила Мельникова.Также в столице республики действует муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа №4". Обучают и готовят пловцов и в спортшколе Евпатории, воспитанники которой тренируются на базе центра спорта "Эволюция", добавила она.В остальном крымские спортсмены "стараются развиваться в частных клубах", некоторые из них тоже выступают на соревнованиях и порой показывают неплохие результаты.Федерация активно участвует в государственных программах, которые могут помочь увеличить число бассейнов в Крыму, рассказала Мельникова.По ее словам, в последнее время хорошие результаты стали показывать спортсмены из Феодосии. Раньше они занимались на базе частного бассейна, а сейчас "остались без воды". Как и юные пловцы в Керчи, однако у них вопрос планируют решить за счет строительства нового бассейна."В Керчи, я знаю, будет строиться бассейн. Там тоже у нас много спортсменов, они относятся к спортивной школе. И у них тоже собственного бассейна нет. Но есть дети, которые входят в нашу сборную Республики Крым. И на чемпионате и первенстве ЮФО они принесли нам медали. Действительно хорошие спортсмены", – сказала Мельникова.Сейчас крымские пловцы разных возрастов готовятся к участию в пяти республиканских, двух региональных и девяти всероссийских соревнованиях по плаванию, которые пройдут в 2025 году, рассказала она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пловцы из Крыма завоевали 25 медалей во Владивостоке Севастопольские пловцы взяли семь медалей на чемпионате России Высокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсмены В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, плавание, крым, новости крыма, елена мельникова