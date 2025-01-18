Рейтинг@Mail.ru
Крыму нужны бассейны для подготовки спортсменов - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250118/krymu-nuzhny-basseyny-dlya-podgotovki-sportsmenov-1143444022.html
Крыму нужны бассейны для подготовки спортсменов
Крыму нужны бассейны для подготовки спортсменов - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Крыму нужны бассейны для подготовки спортсменов
Крыму нужны государственные бассейны, на базе которых можно готовить детей, выбирающих спортивную карьеру и показывающих высокие результаты. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T07:56
2025-01-18T07:43
спорт
радио "спутник в крыму"
плавание
крым
новости крыма
елена мельникова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110427/93/1104279376_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_ac5c4ccee307c646e579d4205559459c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Крыму нужны государственные бассейны, на базе которых можно готовить детей, выбирающих спортивную карьеру и показывающих высокие результаты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила президент Федерации плавания республики Елена Мельникова.По ее словам, на сегодняшний день профессиональных пловцов в Крыму готовят только в трех бюджетных образовательных учреждениях.Самое большое из них – Спортивная школа водных видов спорта им. В.С. Маргаритова в Симферополе. "Там больше всего готовят спортсменов высокого класса", – отметила Мельникова.Также в столице республики действует муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа №4". Обучают и готовят пловцов и в спортшколе Евпатории, воспитанники которой тренируются на базе центра спорта "Эволюция", добавила она.В остальном крымские спортсмены "стараются развиваться в частных клубах", некоторые из них тоже выступают на соревнованиях и порой показывают неплохие результаты.Федерация активно участвует в государственных программах, которые могут помочь увеличить число бассейнов в Крыму, рассказала Мельникова.По ее словам, в последнее время хорошие результаты стали показывать спортсмены из Феодосии. Раньше они занимались на базе частного бассейна, а сейчас "остались без воды". Как и юные пловцы в Керчи, однако у них вопрос планируют решить за счет строительства нового бассейна."В Керчи, я знаю, будет строиться бассейн. Там тоже у нас много спортсменов, они относятся к спортивной школе. И у них тоже собственного бассейна нет. Но есть дети, которые входят в нашу сборную Республики Крым. И на чемпионате и первенстве ЮФО они принесли нам медали. Действительно хорошие спортсмены", – сказала Мельникова.Сейчас крымские пловцы разных возрастов готовятся к участию в пяти республиканских, двух региональных и девяти всероссийских соревнованиях по плаванию, которые пройдут в 2025 году, рассказала она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пловцы из Крыма завоевали 25 медалей во Владивостоке Севастопольские пловцы взяли семь медалей на чемпионате России Высокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсмены В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110427/93/1104279376_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_f2d656bc7e72f7ddd27b6a3ab56088dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, плавание, крым, новости крыма, елена мельникова
Крыму нужны бассейны для подготовки спортсменов

Крыму нужны государственные бассейны для подготовки спортсменов

07:56 18.01.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПлавание. Архивное фото
Плавание. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Крыму нужны государственные бассейны, на базе которых можно готовить детей, выбирающих спортивную карьеру и показывающих высокие результаты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила президент Федерации плавания республики Елена Мельникова.
По ее словам, на сегодняшний день профессиональных пловцов в Крыму готовят только в трех бюджетных образовательных учреждениях.
Самое большое из них – Спортивная школа водных видов спорта им. В.С. Маргаритова в Симферополе. "Там больше всего готовят спортсменов высокого класса", – отметила Мельникова.
Также в столице республики действует муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа №4". Обучают и готовят пловцов и в спортшколе Евпатории, воспитанники которой тренируются на базе центра спорта "Эволюция", добавила она.
В остальном крымские спортсмены "стараются развиваться в частных клубах", некоторые из них тоже выступают на соревнованиях и порой показывают неплохие результаты.
Федерация активно участвует в государственных программах, которые могут помочь увеличить число бассейнов в Крыму, рассказала Мельникова.

"В любом муниципалитете нужен свой муниципальный бассейн. Есть дети, которые действительно талантливые, и у них может просто не быть возможности платить за абонементы. А спорт – это не просто обучение плаванию. Есть те, кто хочет достигать результатов. А для этого надо и увеличивать нагрузку занятий", – заметила Мельникова.

По ее словам, в последнее время хорошие результаты стали показывать спортсмены из Феодосии. Раньше они занимались на базе частного бассейна, а сейчас "остались без воды". Как и юные пловцы в Керчи, однако у них вопрос планируют решить за счет строительства нового бассейна.
"В Керчи, я знаю, будет строиться бассейн. Там тоже у нас много спортсменов, они относятся к спортивной школе. И у них тоже собственного бассейна нет. Но есть дети, которые входят в нашу сборную Республики Крым. И на чемпионате и первенстве ЮФО они принесли нам медали. Действительно хорошие спортсмены", – сказала Мельникова.
Сейчас крымские пловцы разных возрастов готовятся к участию в пяти республиканских, двух региональных и девяти всероссийских соревнованиях по плаванию, которые пройдут в 2025 году, рассказала она.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пловцы из Крыма завоевали 25 медалей во Владивостоке
Севастопольские пловцы взяли семь медалей на чемпионате России
Высокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсмены
В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей
 
Радио "Спутник в Крыму"СпортПлаваниеКрымНовости КрымаЕлена Мельникова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:29Какие памятники культуры в Керчи будут спасать от разрушения в 2025 году
08:57"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией
08:39Где в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов
08:13Мощные взрывы прогремели в Киеве
07:56Крыму нужны бассейны для подготовки спортсменов
07:31Над Россией уничтожили 46 беспилотников
07:02В Крыму уверены в появлении нового Богдана Хмельницкого на Украине
00:01Мокрый снег и плюсовая температура: погода в Крыму на 18 января
00:00Какой сегодня праздник: 18 января
22:50Беспилотная атака на Калужскую область - горит промышленный объект
22:33Договор с Ираном и заявления Орбана: главное за день
21:55Пятеро мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Горловку
21:40Оазис в полупустыне: в арт-кластере "Таврида" будет ландшафтный парк
21:16Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратуры
21:14Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
20:41420 детей родилось в Крыму с начала года
20:05Новый гимн Крыма: сколько вариантов подано на конкурс
19:37Половинная готовность: когда достроят новую школу в Феодосии
19:05Локальные ледяные дожди: погода в Крыму на выходные
18:47Рейд в Севастополе открыт
Лента новостейМолния